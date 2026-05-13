Kênh tưới ở Tây Ninh ô nhiễm, người dân lo mất mùa, ảnh hưởng sức khỏe

Nhiều tuyến kênh tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nguồn nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân địa phương.

Người dân địa phương cho rằng doanh nghiệp sau khi bị xử phạt vẫn lén lút xả thải (Ảnh: L.L)

Ngày 13/5, ghi nhận tại kênh Phụng Thớt đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), dòng nước chuyển màu đen quánh, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nhiều hộ dân sống dọc tuyến kênh cho biết tình trạng này kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn, nhất là người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm.

Không chỉ gây khó chịu, nguồn nước ô nhiễm còn đe dọa hàng chục hecta lúa, cây ăn trái và hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Nhiều nông dân phản ánh lúa sau khi bơm nước từ kênh vào ruộng bị đỏ thân, thối rễ rồi chết. Các vườn mít, cây ăn trái cũng sinh trưởng kém, lá rụng nhiều, trái bị sạm đen, năng suất giảm mạnh. Một số hộ nuôi cá cho biết cá chết nổi hàng loạt, không dám cho gia cầm xuống uống nước vì lo phát sinh dịch bệnh.

Theo chính quyền địa phương, qua kiểm tra thời điểm tháng 1/2026, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH N.P.H đã xả thải trực tiếp ra kênh Phụng Thớt. Doanh nghiệp này đã bị xử phạt hành chính hơn 170 triệu đồng liên quan đến vi phạm đất đai và môi trường, đồng thời cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng xả thải lén vẫn tiếp diễn, nhất là vào ban đêm. Nước kênh chỉ trong trở lại một thời gian ngắn rồi tiếp tục ô nhiễm, mùi hôi bao trùm khu dân cư.

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Hòa Lập thông tin: vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên do vượt thẩm quyền xử lý. Đồng thời địa phương đã báo cho lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm để bảo vệ môi trường và ổn định sản xuất cho người dân.

Trong bối cảnh Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tình trạng các tuyến kênh tưới tiêu bị ô nhiễm kéo dài đang đặt ra yêu cầu cần có biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng xả thải trái phép.