Kênh tưới ở Tây Ninh ô nhiễm, người dân lo mất mùa, ảnh hưởng sức khỏe

Thứ Tư, 21:46, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều tuyến kênh tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nguồn nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân địa phương.

Nhiều tuyến kênh tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nguồn nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân địa phương.

Người dân địa phương cho rằng doanh nghiệp sau khi bị xử phạt vẫn lén lút xả thải (Ảnh: L.L)

Ngày 13/5, ghi nhận tại kênh Phụng Thớt đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), dòng nước chuyển màu đen quánh, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nhiều hộ dân sống dọc tuyến kênh cho biết tình trạng này kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn, nhất là người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm.

Không chỉ gây khó chịu, nguồn nước ô nhiễm còn đe dọa hàng chục hecta lúa, cây ăn trái và hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Nhiều nông dân phản ánh lúa sau khi bơm nước từ kênh vào ruộng bị đỏ thân, thối rễ rồi chết. Các vườn mít, cây ăn trái cũng sinh trưởng kém, lá rụng nhiều, trái bị sạm đen, năng suất giảm mạnh. Một số hộ nuôi cá cho biết cá chết nổi hàng loạt, không dám cho gia cầm xuống uống nước vì lo phát sinh dịch bệnh.

Theo chính quyền địa phương, qua kiểm tra thời điểm tháng 1/2026, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH N.P.H đã xả thải trực tiếp ra kênh Phụng Thớt. Doanh nghiệp này đã bị xử phạt hành chính hơn 170 triệu đồng liên quan đến vi phạm đất đai và môi trường, đồng thời cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng xả thải lén vẫn tiếp diễn, nhất là vào ban đêm. Nước kênh chỉ trong trở lại một thời gian ngắn rồi tiếp tục ô nhiễm, mùi hôi bao trùm khu dân cư.

Sau khi doanh nghiệp bị xử lý, nước kênh bớt bốc mùi được vài ngày, nhưng sau đó tình trạng này lại tiếp diễn (Ảnh: L.L)
Người dân địa phương bức xúc khi nước kênh bị doanh nghiệp làm ô nhiễm (Ảnh: L.L)

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Hòa Lập thông tin: vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên do vượt thẩm quyền xử lý. Đồng thời địa phương đã báo cho lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm để bảo vệ môi trường và ổn định sản xuất cho người dân.

Trong bối cảnh Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tình trạng các tuyến kênh tưới tiêu bị ô nhiễm kéo dài đang đặt ra yêu cầu cần có biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng xả thải trái phép.

 

Bức xúc vì kênh ô nhiễm ở Tây Ninh, người dân yêu cầu xử lý dứt điểm

VOV.VN - Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) phải sống cạnh kênh Mười Thế trong tình trạng nước đen ô nhiễm, hôi thối suốt ngày đêm. Cá chết hàng loạt, sinh hoạt đảo lộn, người dân nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và xử lý triệt để.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tag: nước thải đen đặc nhơn hòa lập kênh ô nhiễm ảnh hưởng mùa màng tây ninh ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng người dân lo mất mùa vì nước bẩn
Tin liên quan

Nhiều nhà máy nước sạch ở Nghệ An tạm dừng lấy nước từ sông Lam do lo ngại ô nhiễm

VOV.VN - Nhiều nhà máy nước sạch tại Nghệ An đã tạm dừng lấy nước thô từ sông Lam do lo ngại ô nhiễm. Việc phải chuyển sang khai thác nguồn nước thô dự phòng để duy trì sản xuất đang đặt hàng chục nghìn hộ dân trước nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt.

VOV.VN - Nhiều nhà máy nước sạch tại Nghệ An đã tạm dừng lấy nước thô từ sông Lam do lo ngại ô nhiễm. Việc phải chuyển sang khai thác nguồn nước thô dự phòng để duy trì sản xuất đang đặt hàng chục nghìn hộ dân trước nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nước sông Tô Lịch nổi bọt trắng dưới đập Cầu Quang: Ô nhiễm hay bình thường?

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng tháng 4/2026, nhiều đoạn sông Tô Lịch đen, nổi váng do thiếu nước bổ cập từ Hồ Tây. Tại đập Cầu Quang, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá xuất hiện bọt trắng khiến người dân băn khoăn, song chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng vật lý bình thường.

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng tháng 4/2026, nhiều đoạn sông Tô Lịch đen, nổi váng do thiếu nước bổ cập từ Hồ Tây. Tại đập Cầu Quang, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá xuất hiện bọt trắng khiến người dân băn khoăn, song chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng vật lý bình thường.

