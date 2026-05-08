Nhiều nhà máy nước sạch ở Nghệ An tạm dừng lấy nước từ sông Lam do lo ngại ô nhiễm

Nước thô dự phòng sẽ sớm cạn kiệt

Kênh N8 dẫn nước thô từ sông Lam cấp cho nhà máy sản xuất nước sạch tại xã Yên Thành. (Ảnh: Hoàng Minh).

Sau hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trên sông Lam và các tuyến kênh dẫn nước, nhiều nhà máy nước sạch tại Nghệ An đã tạm dừng khai thác nguồn nước thô từ sông Lam để đảm bảo an toàn cấp nước sinh hoạt.

Sáng 8/5, ông Hoàng Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Yên Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành về việc nước trên kênh Chính dẫn từ sông Lam đổi màu, xuất hiện cá chết, đơn vị đã chủ động dừng lấy nước thô từ kênh N8 – tuyến kênh nhánh dẫn nước trực tiếp từ sông Lam – từ sáng 6/5.

Theo ông Minh, để bảo đảm an toàn cho nguồn nước sinh hoạt cho người dân, công ty chuyển sang sử dụng nguồn nước dự phòng tại hồ chứa nội bộ để duy trì sản xuất nước sạch. Tuy nhiên, nguồn nước dự phòng chỉ đủ khả năng vận hành trong khoảng một tuần. Đến sáng 8/5, sau 3 ngày sử dụng liên tục, mực nước hồ chứa từ độ sâu 4,5m đã giảm xuống còn khoảng 2,5m, tương đương chỉ còn đủ duy trì thêm khoảng chưa đầy 4 ngày nữa.

Hồ chứa nước thô dự phòng của Công ty cổ phần Cấp nước Yên Thành. (Ảnh: Hoàng Minh).

Trong điều kiện bình thường, nhà máy cấp nước liên tục 24/24 giờ. Tuy nhiên, do hạn chế nguồn nước thô, thời gian cấp nước hiện phải giảm còn 20 giờ/ngày. Nếu tiếp tục chưa thể sử dụng nguồn nước từ sông Lam sau ngày 12/5, nguồn nước thô dự phòng của công ty cạn kiệt, hơn 8.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Lo ngại nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Trước đó, sau đợt nắng nóng kéo dài, Nghệ An xuất hiện dông lốc, mưa lớn diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5, gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng và hơn 8.000ha lúa bị ảnh hưởng.

Chiều 3/5, sự cố vỡ đường ống tại một nhà máy mía đường khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Từ ngày 4/5, tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn, sau đó tại nhiều địa phương khu vực hạ lưu khác dọc sông và các tuyến kênh lấy nước từ sông Lam cũng xuất hiện tình trạng cá chết.

Không chỉ cá nuôi, người dân còn ghi nhận tình trạng cá tự nhiên nổi lờ đờ, chết dọc các tuyến sông, kênh mương. Lo ngại nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm nguồn nước, chính quyền nhiều địa phương đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm.

UBND xã Đông Thành phát thông báo sau khi xuất hiện cá chết trên sông Đào. (Ảnh: Minh Châu).

Ngày 6/5, UBND xã Đông Thành phát đi thông báo cho biết nguồn nước trên sông Đào có dấu hiệu ô nhiễm bất thường khi xuất hiện nhiều cá chết trên đoạn qua địa bàn. Chính quyền địa phương yêu cầu các nhà máy nước sạch đóng cửa van thu nước thô từ kênh Chính dẫn nước trực tiếp từ sông Lam, không đưa nước vào các ao, hồ và bể chứa.

Các hộ nuôi trồng thủy sản cũng được yêu cầu kiểm tra, đóng kín cống lấy nước để ngăn nước nghi ô nhiễm xâm nhập vào khu vực nuôi.

Theo lãnh đạo xã Đông Thành, sau thông báo của địa phương, 4 nhà máy nước sạch trên địa bàn đã đồng loạt tạm dừng lấy nước trực tiếp từ sông Lam và chuyển sang sử dụng nguồn nước dự phòng để duy trì cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện các cơ quan chuyên môn của tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước và mẫu cá để kiểm tra, xác định nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt. Sáng 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng có văn bản phối hợp với các địa phương phục vụ công tác lấy mẫu, đánh giá nguy cơ đối với môi trường và nguồn nước.

Kênh Chính dẫn nước trực tiếp từ sông Lam. (Ảnh: Hoàng Minh).

Trước đó, theo báo cáo sơ bộ của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến chất lượng môi trường nước suy giảm, như thiếu ôxy hòa tan hoặc xuất hiện khí độc trong nước; chưa phát hiện dấu hiệu của các bệnh thủy sản thông thường.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh nguồn phát thải gây hiện tượng cá chết (nếu có) để xử lý theo quy định.

Ông Hoàng Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Yên Thành mong muốn, cơ quan chức sớm có kết luận về nguồn nước để công ty có phương án, chủ động hơn trong việc cung cấp nước sạch cho hơn 8000 hộ dân.