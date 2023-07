Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền

Đây là hoạt động tăng cường hợp tác giữa 2 đơn vị, tăng cường sự phối hợp trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Hai bên thống nhất các nội dung cụ thể như: Phối hợp tổ chức thực hiện sản xuất các sản phẩm báo chí, phát thanh, video, clip, chùm ảnh, bài báo trên báo điện tử, trên các loại hình nền tảng báo chí của Kênh VOV Giao thông, nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố.

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc VOV và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tặng biểu trưng VOV và hoa cho lãnh đạo 2 đơn vị Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM.

Đồng thời hai bên chủ động cung cấp thông tin của đơn vị mình trong phạm vi và nội dung cho phép, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng Kênh VOV Giao thông.

Kênh VOV Giao thông tăng cường những tác phẩm tuyên dương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng Công an Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Kênh tiếp tục phản ánh liên tục, kịp thời về tình hình ùn tắc giao thông, hướng dẫn, chỉ dẫn giao thông ở các điểm nóng giao thông trong các khung giờ cao điểm, nhất là khi xảy ra các vụ hỏa hoạn, ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, thông báo kịp thời những thông tin cảnh báo các phương thức, thủ đoạn, các loại tội phạm và những biện pháp, cách thức phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Công an TP.HCM tham quan hệ thống camera của Kênh VOV Giao thông.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, Kênh VOV Giao thông và Công an thành phố đã có sự phối hợp trên phương diện kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, bằng nhiều hình thức kết nối với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) như: thông tin liên lạc trực tiếp qua điện thoại với 17 đội, trạm, tổ điều hành tại các quận/huyện, thành phố Thủ Đức; hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường.

Do đó, việc ký kết hợp tác lần này là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Đây là cơ sở để hai đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ hơn trong việc hợp tác. Qua đó, tận dụng hiệu quả sức mạnh và sự lan tỏa thông tin rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ông Trang Công Tiến, Giám đốc Kênh VOV Giao thông cho biết, tại TP.HCM, Kênh VOV Giao thông chủ động xây dựng hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát môi trường, công an các quận huyện …đưa tin đậm nét, kịp thời về an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt thời điểm đại dịch COVID-19, Kênh VOV Giao thông đã sát cánh với các hoạt động của các chiến sĩ công an TP.HCM, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân thực hiện chủ trương phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ và tiếp sức cho người dân trong tình hình khó khăn.

Với sự hợp tác lần này, hai bên sẽ tiếp tục củng cố, mở ra nhiều cơ hội, động lực mới; đưa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự phối hợp giữa Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM, đã kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội. Qua đó xác định được công tác pháp luật và công tác truyền thông gắn bó mật thiết trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, để công tác phối hợp được thực hiện hiệu quả, sau ký kết, 2 đơn vị cần có những bước triển khai cụ thể, có kênh thông tin thường xuyên liên tục giữa các đơn vị để đảm bảo trách nhiệm của 2 bên. Ông Dương Anh Đức cho biết: “Tôi mong rằng phía Công an thành phố sẽ kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, VOV Giao thông kịp thời chuyển tải thông tin cũng như ghi nhận ý kiến của người dân để Công an thành phố kịp thời có những xử lý phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự, đời sống an toàn cho người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn Công an TP.HCM đã tin tưởng, lựa chọn Kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam để ký kết hợp tác tuyên truyền vì nhiệm vụ chung, nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia với 16 kênh truyền hình, 8 kênh phát thanh, 2 báo điện tử, 1 báo giấy, nhiều trang thông tin điện tử và các nền tảng số như: VTC Now, VOV Live, VOV TV. Trong đó, VOV Giao thông là một kênh phát thanh mở và là một diễn đàn cho người dân được tham gia, có kiểm chứng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết: “Đây là một kênh phát thanh mở, dường như là một diễn đàn được kiểm chứng, khi nhiều người có thể tham gia đưa thông tin văn hóa, văn nghệ, những sự phát triển của thành phố, của đất nước, đưa tin về những kết quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nói chung, kể cả đấu tranh phòng, chống tội phạm và cảnh giác với những hành vi vi phạm pháp luật. VOV Giao thông của chúng tôi và bản thân chúng tôi phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn để đưa thông tin nhanh, kịp thời, hấp dẫn và đa dạng”./.