Khắc phục sự cố vỡ đập Bara Đô Lương trước ngày 11/6

Ngay sau khi sự cố đập Bara Đô Lương tại hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị vỡ, chiều 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp tập trung phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, thời hạn đến ngày 11/6 phải khắc phục xong.

Phần đập cũ bị vỡ khiến mực nước bị hạ thấp, nước không thể chảy vào kênh chính dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6/6, khoang số 10, 11 tại đập Bara Đô Lương nằm trên sông Lam, đã bị gãy sập hoàn toàn. Sự cố nghiêm trọng gây nên hiện tượng tụt mực nước đầu kênh dẫn dòng và không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính. Vì vậy nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị thiếu hụt từ 50 - 70%, gây khô hạn tại các vùng ở huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu.

Ước tính có khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy bị ảnh hưởng do sự cố trên. Sự cố xảy ra khiến nhiều nơi mất nước, ảnh hưởng đến tưới tiêu cho cây trồng và nước sinh hoạt cho người dân.

Phần đập bị vỡ hoàn toàn thuộc các khoang số 10 và 11. Khoang số 12 và 13 bị nứt nhiều vị trí, nhiều phần âm bê tông bên trong đã rỗng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo đại diện đơn vị thi công, ngay khi sự cố xảy ra, công ty đã đưa máy cẩu đổ những tấm bê tông lớn, đá hộc để làm đập và đóng cừ tạm thời nhằm nâng cao mực nước, đảm bảo cung cấp nước vào kênh chính. Dự kiến trong khoảng 4 - 5 ngày nữa có thể điều tiết nước theo yêu cầu. Riêng 4 khoang đập cũ dự kiến năm 2021 mới thi công nhưng đã xảy ra sự cố, công ty sẽ thi công xong trước mùa mưa bão năm nay.

Đập Bara Đô Lương được xây dựng từ năm 1933 - 1937 của thế kỷ XX. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện bê tông thân tràn cũ không đảm bảo cường độ, trải qua quá trình khai thác gần 90 năm, các hàng cừ chống thấm bị đứt gãy sẽ kéo theo cát móng chân công trình về hạ lưu làm rỗng chân, dẫn đến sự cố gãy sụp khoang tràn số 10 và 11.

Từ tháng 10/2018, đập Bara Đô Lương là một trong những các hạng mục thuộc dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, có nguồn vốn Jica của Nhật Bản đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thành 80%. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo cung cấp đủ nước cho hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, đồng thời tạo điểm du lịch công trình đập Bara Đô Lương./.