Khách thương gia “sờ soạng” trên máy bay bị mời lên làm việc

Đại gia Đất Lành Vũ Anh Cường không đến làm việc theo giấy mời



Theo giấy mời, sáng 30/7, Cảng vụ Hàng không miền Bắc làm việc với ông Vũ Anh Cường, nguyên Tổng giám đốc công ty Đất Lành, người trực tiếp liên quan tới việc quấy rối nữ hành khách. Tuy nhiên, đến thời điểm này ông Cường vẫn chưa đến làm việc.

Hình ảnh ông Vũ Anh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty Đất Lành trên khoang hạng thương gia, chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 26/7.

Vụ việc đại gia Đất Lành Vũ Anh Cường ngồi ở hạng ghế thương gia trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của hãng hàng không Vietnam Airlines có dấu hiệu say xỉn, quấy rối nữ hành khách cùng chuyến bay và bị từ chối phục vụ đang được dư luận quan tâm.

Để làm rõ vụ việc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã gửi giấy mời đến ông Vũ Anh Cường và những người có liên quan đến sáng 30/7, tới trụ sở Cảng vụ để làm rõ vụ việc.

Theo ông Đoàn Minh Quân, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc: “Đơn vị đã gửi giấy mời tới ông Vũ Anh Cường lên làm việc vào sáng nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thấy ông Cường lên làm việc”.

Đáng nói, tiếp viên trưởng chuyến bay sau đó cũng khẳng định cũng bị nam hành khách Vũ Anh Cường “sờ soạng”.

Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: “Trong ngày hôm nay (30/7 – PV), ông Cường không lên làm việc về những nội dung liên quan tới hành vi trên máy bay Vietnam Airlines, đơn vị sẽ gửi giấy mời lần 2 tới ông Cường để làm rõ sự việc đã xảy ra trên máy bay”.

Theo ông Quân, đơn vị cũng đang xác minh, làm rõ thông tin phản ánh việc nữ tiếp viên trưởng trên chuyến bay cũng bị vị khách thương gia sàm sỡ khi đang giải quyết vụ việc. Đây là vấn đề này liên quan đến nhiều bộ phận nên đơn vị này sẽ làm rõ quy trình từ khi làm thủ tục tiếp nhận khách hàng đến thời điểm xảy ra vụ việc.

Cần xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự

Liên quan đến vụ khách thương gia say xỉn sàm sỡ cô gái trẻ trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines, Cục HKVN vừa yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường.

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Sơn ký nêu rõ, việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối quy định tại Thông tư của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

“Hành khách Vũ Anh Cường chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền”, văn bản nêu rõ đồng thời khẳng định: Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 26/7, cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, có hành vi quấy rối hành khách khác.

Nhân viên hàng không yêu cầu nam hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ khách đi cùng rời khỏi máy bay.

Theo thông tin, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho hay, khi vừa ngồi xuống ghế được vài phút, nam hành khách Vũ Anh Cường đi qua. Bất ngờ, vị khách này sờ vào vai cô rồi lần dần xuống phía sườn.

Sự việc sau đó được báo lên tổ bay, đoàn tiếp viên chuyến bay ra xử lý vụ việc. Đáng nói, tiếp viên trưởng chuyến bay sau đó cũng khẳng định cũng bị nam hành khách này “sờ soạng”.

Về sự việc đang lùm xùm trên, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng khẳng định, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục HKVN sẽ chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trường hợp chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có thể áp dụng hình thức cấm bay - hình phạt nặng nhất trong ngành hàng không.

Khi được hỏi về việc có thông tin khách thương gia này có quan hệ với chức sắc trong ngành hàng không, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng thẳng thắn cho biết, “Tuyệt đối không có chuyện nhân nhượng, để cho các quan hệ cá nhân tác động lên quá trình xử lý vụ việc. Bản thân tôi cũng không biết hành khách thương gia này là ai”./.

Theo Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đối với hành khách "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 - 10 triệu đồng. Ngoài ra, theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay. Cụ thể, thông tư của Bộ GTVT quy định rõ về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi (gồm mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích). Trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở. Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.