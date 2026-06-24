Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, quy tụ gần 800 đại biểu chính thức là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói, khát vọng và ý chí của hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động, công tác trong và ngoài nước.

Trước thời điểm khai mạc, các đại biểu đã tham dự lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và tham quan triển lãm ảnh với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Sáng nay, gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên cả nước dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và thách thức đan xen, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mang ý nghĩa định hướng chặng đường phát triển tiếp theo của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc tiếp nối truyền thống, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai ngày làm việc 24 - 25/6, Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Một điểm nhấn của Đại hội lần này là tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh, biểu quyết được thực hiện thông qua nền tảng số trên thiết bị di động. Cách làm này thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đoàn, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đại hội là dịp để tuổi trẻ Việt Nam xác lập tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới các dấu mốc quan trọng là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Chiều nay, Đại hội bước vào phiên làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII hoàn thành nhiệm kỳ, Đại hội tiến hành các bước theo quy định gồm thông qua đề án nhân sự, thực hiện quy trình ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Song song với công tác nhân sự, Đại hội tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề nhằm đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Các diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề lớn như xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Theo thống kê, trong số gần 800 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 Phó Giáo sư và 23 Tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp đến cử nhân. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thành phố Huế. Đại hội cũng có sự tham gia của 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, gồm đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc. Với tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới của công tác Đoàn, tiếp tục khơi dậy sức trẻ, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.