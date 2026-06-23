Khai mạc ngày hội thể thao học đường lớn nhất cả nước tại Lâm Đồng

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 20 - 30/6/2026 tại tỉnh Lâm Đồng.

Lễ Khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Tham gia thi đấu tại giải có hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông 30 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền tranh 214 bộ huy chương. Bốn tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng và Lai Châu không có đoàn vận động viên tham gia giải.

Đại biểu dự lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trường học; đồng thời tạo điều kiện để học sinh trên mọi miền đất nước được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao thể lực và phát triển toàn diện

“Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn nhất quán quan điểm bên cạnh việc dạy chữ, dạy người thì việc chăm lo, rèn luyện thể chất, thúc đẩy mục tiêu cải thiện chiều cao, thể trạng cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành. Giải đấu này không chỉ là đích đến mà còn là đòn bẩy để tiếp tục phát triển phong trào thể thao trường học trên toàn quốc”. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, nhấn mạnh.