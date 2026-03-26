Khai thác cát trên sông Âm, Thanh Hóa: Xã nói có rồi xã lại bảo không

Ngày 24/3/2026, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) (Báo Điện tử TNVN) nhận được Văn bản 1478/SVHTTDL–TTBCXB ngày 19/3/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phản hồi thông tin bài báo “Tàu hút cát hoạt động lén lút trên Sông Âm, Thanh Hóa, gây sạt lở đất canh tác”.

Nội dung Văn bản 1478/SVHTTDL–TTBCXB cho biết, tiếp nhận thông tin Báo đăng, tỉnh Thanh Hóa lập đoàn liên ngành kiểm tra. Do đó, kèm theo Văn bản 1478 có thêm Văn bản 490/UBND-KT, ngày 17/3/2026, của UBND xã Kiên Thọ cùng Biên bản Hội nghị và Kiểm tra thực địa của liên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Kiên Thọ và xã Thường Xuân).

Văn bản 1478/ SVHTTDL-TTBCXB dẫn lại Văn bản 490/UBND-KT khẳng định: “Trong khoảng 1 năm trở lại đây không ghi nhận hoạt động khai thác cát trên sông Âm”. Đồng thời, Công an xã Kiên Thọ đã làm việc với hai công dân được phỏng vấn trong bài báo. Các công dân cho biết việc trả lời do phóng viên “gợi ý” và mỗi người nhận 100.000 đồng sau khi phỏng vấn. Người dân cũng khẳng định “không có hoạt động khai thác cát trong khoảng một năm qua”.

Những nội dung nói trên được viết trong Văn bản 490/UBND-KT do Phó Chủ tịch xã Kiên Thọ Trịnh Đình Lợi ký.

Vậy tỉnh Thanh Hóa và xã Kiên Thọ lý giải thế nào về nội dung Văn bản 432/UBND-VP ngày 9/3/2026 do Chủ tịch xã Kiên Thọ Lê Hùng Cường ký, gửi Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Âm?

(Ảnh chụp Văn bản 432/UBND-VP)

Văn bản 432/UBND-VP ghi rõ: “Thời gian qua, qua phản ánh của người dân và công tác nắm tình hình của chính quyền địa phương, các phương tiện khai thác cát thường hoạt động vào khung giờ từ 21 giờ đến gần sáng, sử dụng tàu thuyền gắn các thiết bị hút cát sau đó vận chuyển tập kết tại bãi phía xã Thường Xuân…”.

Đầu tháng 3/2026 xã Kiên Thọ có văn bản 432/UBND-VP nói trên gửi Công an Thanh Hóa đề nghị được phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng cát tặc vì “lực lượng và thẩm quyền của xã còn hạn chế”, thì hôm nay, chưa đầy 1 tháng, xã Kiên Thọ lại khẳng định “Gần 1 năm trở lại đây không có hoạt động khai thác cát”. Tại sao lại có sự mẫu thuẫn như vậy?

Trên thực tế, phản ánh về tình trạng các tàu khai thác cát hoạt động ban đêm trên sông Âm, Báo Điện tử TNVN không chỉ dựa vào phản ảnh của người dân mà phóng viên còn trực tiếp ghi hình tại hiện trường.

Văn bản 1478 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (19/3/2026) dẫn lại Văn bản 490 của UBND xã Kiên Thọ (17/3/2026): “Công an xã đã làm việc với 2 công dân được phóng viên phỏng vấn. Các công dân cho biết việc trả lời như báo nêu là do phóng viên “gợi ý” và sau phỏng vấn mỗi người nhận 100.000 đồng”.

Trong các văn bản xã Kiên Thọ và biên bản liên ngành không cho biết rõ là “gợi ý” thì gợi ý chính xác thế nào? Nhận 100.000 đồng của ai, của phóng viên hay của người khác, có bằng chứng hay không? Báo Điện tử TNVN khẳng định sự việc này không đúng, thiếu căn cứ, có dấu hiệu vu khống.

Những thông tin báo nêu về tình trạng khai thác cát ban đêm ở sông Âm được thu thập từ nhiều nguồn, có kiểm chứng, đối chiếu với thực tế hiện trường. Phóng viên Báo Điện tử TNVN đã làm việc khách quan, kiểm chứng thông tin nhiều chiều, trên tinh thần xây dựng, nên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Đáp lại, lãnh đạo và nhân dân xã Kiên Thọ cũng giúp đỡ rất nhiệt tình (cho tới khi xuất hiện Văn bản 490/UBND-KT). Do đó Báo Điện tử TNVN khẳng định, phóng viên tác nghiệp khách quan, nghiêm túc, đúng quy trình, tuân thủ quy định của Luật Báo chí.

Báo Điện tử TNVN sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng khai thác khoáng sản trên sông Âm. Và chúng tôi rất mong chính quyền xã cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cùng phối hợp trên tinh thần vì lợi ích chính đáng của người dân để đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho địa phương.

Tàu hút cát hoạt động lén lút trên sông Âm, Thanh Hóa gây sạt lở đất canh tác VOV.VN - Trong suốt thời gian dài, trên sông Âm, đoạn qua xã Kiên Thọ và xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa các tàu hút cát thường xuyên hoạt động về đêm, áp sát bờ sông, gây sạt lở đất canh tác, đe dọa sinh kế của người dân mà không bị cơ quan chức năng xử lý, khiến người dân đặt câu hỏi: Ai đứng sau những tàu cát này?