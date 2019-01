Khai trương tòa tháp cao nhất Đông Bắc Bộ tại Hải Phòng

PC_Article_AfterShare_1

Sáng nay (19/1) tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup tổ chức khánh thành toà tháp 45 tầng tại Trung tâm khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng. Đây là tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng, được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến" hấp dẫn của Thành phố Cảng. Tòa tháp Imperia sở hữu tầm nhìn trọn vẹn, bao quát toàn thành phố, nổi bật giữa hai dòng sông Cửa Cấm và Thượng Lý của thành phố cảng.

Với tòa tháp 45 tầng được thiết kế mô phỏng dòng sông đang chảy, công trình Tổ hợp trung tâm thương mại – Khách sạn thuộc khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng sở hữu tầm nhìn bao quát toàn thành phố, nổi bật bên 2 hai dòng sông Cửa Cấm và Thượng Lý của thành phố Cảng. Từ toà tháp cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn Quảng trường Ánh sáng rộng hơn 3ha của Khu đô thị cùng di tích Ống khói - biểu tượng của Nhà máy Xi măng Hải Phòng trước đây hiện được bảo tồn nguyên vẹn, ghi lại dấu ấn lịch sử của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Từ đây, du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính của thành phố hay tham quan các danh thắng du lịch nổi tiếng như đảo Cát Bà, biển Đồ Sơn, chùa tháp Tường Long, vịnh Lan Hạ…

Vincom có diện tích hơn 20 nghìn m2 bao gồm các thương hiệu thời trang, giải trí, ẩm thực

Kết cấu toà tháp gồm 2 hạng mục, trong đó 45 tầng khách sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao với hơn 360 phòng nghỉ tiện nghi; hệ thống nhà hàng, phòng họp, quầy bar cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác…

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng khai trương, đánh dấu sự ra mắt thành viên thứ 32 của thương hiệu Vinpearl và trung tâm thương mại Vincom thứ 66 trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho Vingroup và các doanh nghiệp khác đầu tư phát triển tại Hải Phòng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Công trình không chỉ là món quà ý nghĩa chào đón Tết cổ truyền mà Tập đoàn Vingroup muốn gửi đến người dân địa phương và du khách mà còn mang tới một biểu tượng mới về sự phát triển hiện đại và phồn thịnh ngay trung tâm thành phố. Nơi đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng cao cấp hoàn hảo để du khách có thêm thời gian thưởng ngoạn vẻ đẹp của các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như an tâm vui chơi, mua sắm với những tiện ích hiện đại hàng đầu tại thành phố Cảng xinh đẹp./. Khai trương 3 Vincom mới tại Thanh Hóa, Lâm Đồng và Long An VOV.VN -Ngày 28/4, Công ty Cổ phần Vincom Retail tổ chức khai trương đồng loạt 3 TTTM Vincom Plaza đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa, Bảo Lộc và Long An.