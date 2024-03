Khám bệnh, tặng quà cho người dân Campuchia và người Campuchia gốc Việt

Nhằm tiếp tục phát huy và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và lực lượng Công an nói riêng, trong 2 ngày 26 và 27/3, đoàn y, bác sĩ Công an tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân Campuchia và người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương của tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho người dân Campuchia

Tại những nơi đến, các y, bác sĩ đã thăm khám, kê đơn phát thuốc cho 600 lượt người dân. Qua thăm khám, các y, bác sĩ đã kịp thời phát hiện và tư vấn cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân ở đây thường gặp gồm: tăng huyết áp, tiểu đường, dạ dày, tim mạch, hô hấp, bệnh ngoài da...

Các y, bác sĩ đã thăm khám, kê đơn cho người dân

Song song với việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, đoàn còn trao tặng mỗi người dân đến khám bệnh một phần quà gồm: gạo, nước tương, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Tổng kinh phí của đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này gần 350 triệu đồng, được Công an tỉnh An Giang vận động từ nguồn xã hội hóa.

600 lượt người dân được các Y, Bác sĩ thăm khám, kê đơn phát thuốc

Thông qua đợt khám bệnh và tặng quà đã giải quyết một phần khó khăn của người dân 2 địa phương trên trong công tác phát hiện, phòng và điều trị bệnh, từ đó nâng cao sức khỏe để tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là giữa Công an tỉnh An Giang với Công an tỉnh Kandal và chính quyền nơi đây.