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Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: 41 địa phương cần tăng tốc

Thứ Hai, 21:35, 06/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tính đến ngày 5/7, toàn thành phố đã có 251.409 người dân được khám sức khỏe định kỳ, đạt khoảng 1,8% dân số.

Đáng chú ý, những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, số người tham gia khám tăng mạnh, nhiều ngày vượt 10.000 lượt. Riêng ngày 2/7, chương trình ghi nhận 13.994 lượt khám, cao nhất kể từ khi được triển khai theo kế hoạch của UBND TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Đặc khu Côn Đảo hiện dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ với 35,4% dân số đã được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhơn Tây (26,39%), xã Thạnh An (18,11%), xã Bắc Tân Uyên (14,87%) và xã Vĩnh Lộc (11,7%).

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Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ 2 (gồm 7 BV chuyên khoa kết hợp) khám sức khỏe cho bà con xã Thạnh An. Ảnh: BVCC

Nếu tính theo số lượng người dân được khám, xã An Nhơn Tây đứng đầu với hơn 11.000 lượt, tiếp đến là xã Bà Điểm với gần 10.000 lượt.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch đáng kể. Hiện còn 41/168 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 1%, trong đó một số địa phương chỉ đạt dưới 0,3%.

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Tính đến ngày 5/7, TP.HCM đã có 251.409 người dân được khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: BVCC

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các địa phương có tỷ lệ thấp khẩn trương rà soát nguyên nhân, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để mở rộng năng lực khám, tổ chức các hình thức khám linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tham gia.

Theo Sở Y tế, chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 mà còn tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.

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TP.HCM công bố nhóm đối tượng được khám sức khỏe miễn phí

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí được áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố, bao gồm cả người có đăng ký thường trú và tạm trú, được xác thực thông tin cư trú thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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