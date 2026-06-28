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Nhiều hoạt động môi trường, chăm sóc sức khoẻ kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác

Chủ Nhật, 10:41, 28/06/2026
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VOV.VN - Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự, chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/6), nhiều hoạt động môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tổ chức tại xã đảo Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, cán bộ, viên chức, người lao động xã Long Sơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực công viên, trụ sở, trường học; trồng cây, chỉnh trang cảnh quan tại các địa bàn dân cư.

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Từ sáng sớm người dân xã Long Sơn đã tập trung về trụ sở UBND xã để được thăm khám sức khoẻ

Đây là hoạt động góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động người dân tổng vệ sinh và phân loại rác tại nguồn, hướng tới thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Cũng trong sáng nay, UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tổ chức khám sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, trẻ em trên địa bàn.

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Tổ chức khám sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho người dân sáng ngày 28/6

Theo UBND xã Long Sơn, nhiệm vụ này được triển khai thường xuyên, đồng bộ, thiết thực… hướng đến khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 01 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Với nhiệm vụ trên, Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn mong muốn tiến tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, bệnh về đường hô hấp,...) nhằm tư vấn, điều trị kịp thời, giảm thiểu biến chứng và chi phí điều trị cho người dân. 

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Người dân xã Long Sơn tham gia dọn dẹp vệ sinh, tổ chức trồng cây tại khu dân cư, trụ sở, trường học

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu, quản lý và theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử của từng công dân trên địa bàn cũng như mô hình bệnh tật của địa phương, đảm bảo 100% người dân sinh sống tại xã Long Sơn được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 01 lần/năm.      

Cụ thể, phấn đấu đạt 100% trẻ dưới 2 tuổi được khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm; 100% người học tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm. 

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100% người dân xã Long Sơn được khám sức khoẻ miễn phí ít nhất 1 lần/năm

100% người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định 01 lần/năm.

 

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật phải được khám ít nhất 06 tháng/lần; 100% người lao động phi chính thức được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.;100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm. 

Bên cạnh đó, sẽ có 100% đối tượng bảo trợ xã hội và người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm. 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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