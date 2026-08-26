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Khan hiếm sách giáo khoa, phụ huynh ở Gia Lai khó mua đủ bộ

Thứ Tư, 17:53, 26/08/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026 - 2027 sẽ bắt đầu. Thế nhưng, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc tìm mua sách giáo khoa lại không hề dễ dàng. Nhiều nhà sách rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, thậm chí có những bộ sách phụ huynh tìm mua nhiều ngày vẫn chưa đủ.

Từ xã Đăk Đoa lên phường Pleiku tìm mua cho con chuẩn bị vào năm học mới, anh Siu Môn dành gần cả ngày đi tìm ở nhiều nhà sách, nhưng số sách mua được vẫn chưa đủ một nửa danh mục cần thiết. “Năm nay thấy sách khó khăn quá, tôi ở Đăk Đoa lên, đã tìm sách ở Đăk Đoa, bữa giờ mua lai rai được 1, 2 quyển sách, bây giờ vẫn chưa đủ”, anh Siu Môn sốt ruột.

Theo nhân viên các nhà sách ở Gia Lai, năm học này học sinh trên cả nước sử dụng thống nhất bộ sách Kết nối tri thức. Khi nhu cầu tập trung vào một bộ sách, nguồn cung trở nên không đáp ứng kịp.

Bà Phạm Thị Phương Thủy, Nhà sách Vạn Trí, phường Quy Nhơn cho biết, càng những khối lớp trên, tình trạng thiếu sách càng nghiêm trọng. “1 tuần nhập về sách lớp 9 đến lớp 12 thì lại đứt hàng sách giáo khoa lớp khác, không đầy đủ. Riêng lớp 1, lớp 2 có thể thiếu 1 đến 2 môn nhưng nếu bổ sung thì cũng tương đối, thiếu nhiều là sách cấp 2, 3, đặc biệt là sách lớp 9”, bà Thủy cho biết.

khan hiem sach giao khoa, phu huynh o gia lai kho mua du bo hinh anh 1
Phụ huynh vất vả tìm sách giáo khoa cho con em mình trước thềm năm học mới

Với sự thiếu hụt sách giáo khoa đáng lo ngại trong năm học 2026-2027, chỉ những phụ huynh mua sắm thật sớm mới mua đủ bộ cho con em mình. Ngược lại, càng mua sắm muộn, việc mua đủ sách cho con em càng trở nên nan giải. Như chị Nguyễn Thanh Trúc, ở phường Quy Nhơn Bắc, hồi đầu tuần trước đã đưa em trai đi mua sách giáo khoa lớp 10, nhưng đến nay vẫn chưa thể mua đủ một bộ.

“Em dẫn con đi mua sách giáo khoa lớp 10, thực tế là sách đang thiếu khá trầm trọng. Em đã đi khá nhiều nhà sách nhưng ở một số nơi chỉ còn vài quyển thuộc các môn tự chọn hoặc môn chuyên đề. Còn sách của các môn bắt buộc thì rất khan hiếm, nhiều nơi không còn quyển nào. Chắc phải đợi đến năm học, lúc đó em nghĩ sẽ có, chứ bây giờ đi rất nhiều nhà sách vẫn chưa đủ được một bộ”, chị Trúc chia sẻ.

Tương tự, nhiều ngày nay, em Trần Hào, ở khu phố Hải Minh, phường Quy Nhơn, cùng bạn đi tìm sách giáo khoa lớp 10 nhưng nhiều nhà sách đều đã hết. “Chúng em đi tìm sách mấy ngày nay, chỗ nào cũng vậy. Đi khắp Quy Nhơn mà không có, nơi nào cũng báo hết sách. Chắc vào năm học, em phải mượn sách của các bạn để in ra học”, em Trần Hào cho biết.

Tình trạng thiếu sách trên thị trường không chỉ khiến phụ huynh lo lắng, mà còn đặt ra bài toán nguồn cung đối với việc triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên trước thềm năm học mới. Hiện các nhà sách ở Gia Lai đã phản hồi tình trạng này tới các doanh nghiệp đầu mối và Nhà xuất bản Giáo dục. Còn học sinh, phụ huynh học sinh ở Gia Lai vẫn đang lo lắng, vì chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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