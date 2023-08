Khẩn trương giải quyết "điểm nóng" về rác thải quá tải ở Bến Tre

Quá tải rác thải là điều đang diễn ra tại Bến Tre khi theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là hơn 1.000 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý tại các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý rác thải tập trung chỉ khoảng 419 tấn/ngày; trong đó lượng rác thải phát sinh tại đô thị là 300 tấn/ngày, được thu gom, xử lý tại cơ sở xử lý chiếm tỷ lệ gần 94% lượng rác thải phát sinh tại nông thôn là 711 tấn/ngày, được thu gom và xử lý chiếm tỷ lệ 64%.

Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri đã quá tải gây ô nhiễm trầm trọng, nhiều người dân chặn không cho xe tiếp tục chở rác vào đây.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre do Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre làm chủ đầu tư, qua nhiều năm triển khai đến nay, vẫn còn nhiều hạng mục đang tình trạng dang dở, chưa hoàn thiện như hợp đồng, rác thải tập kết về chỉ xử lý khoảng 45 - 55%, còn tồn đọng lượng lớn tại Nhà máy, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân trong khu vực. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động Nhà máy trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre vẫn chưa khắc phục triệt để các vi phạm, ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý rác Bến Tre rất nghiêm trọng.

Sau khi Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre bị đình chỉ hoạt động, UBND tỉnh Bến Tre đã có chủ trương tạm chuyển rác từ thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành về bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri).

Người dân xã An Hiệp, An Đức bức xúc, không cho phương tiện đưa rác vào bãi rác.

Do lượng rác thải từ 2 đơn vị chuyển về đây quá lớn và công tác xử lý phải có thời gian nhất định nên bãi rác An Hiệp cũng quá tải và phát sinh ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống của hơn 130 hộ dân ở 2 xã An Hiệp và An Đức.

Trước bức xúc của nhiều người dân khu vực này, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh, UBND huyện Ba Tri đã đối thoại, thực hiện các đề nghị của người dân. Qua đó, đã khẩn trương thực hiện các giải pháp tại bãi rác An Hiệp như: trám các vị trí tường bị hỏng nước rỉ ra ngoài; lắp lưới chắn rác tiếp giáp hộ nuôi tôm; bơm nước trong bãi rác chuyển vào các ao chứa, gom vén, san ủi rác đạt về độ cao phủ bạt; đào ao chứa rác... Công việc này phải thực hiện hoàn thành trong vòng 30 ngày. Đến nay, các công việc khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp đạt 85%.

"Bây giờ các giải pháp mình đưa ra khi đối thoại, thực hiện tới đâu báo cho bà con biết, mình làm như hứa đến ngày 10-8. Ở các xã tự kiếm bãi rác, tự chôn lấp và vận động người dân tự chôn lấp bớt, ở vùng quê thì không đến nỗi nào ô nhiễm. UBND huyện có văn bản gửi các xã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự phân loại rác; bây giờ chỉ còn tại Thị trấn Ba Tri đang còn nan giải", ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho biết.

Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài Nguyên- Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết tình hình khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Hiện nay, các ngành chức năng tiếp tục quan tâm đến sức khỏe, đời sống người dân khu vực này để có biện pháp hỗ trợ; đồng thời có giải pháp không để các bãi rác ở các huyện khác gây ô nhiễm kéo dài.

Nhà máy xử lý rác tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ngưng hoạt động dẫn đến bãi rác ngày càng tồn động, quá tải.

"Bây giờ theo chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế sẽ cho bộ phận y tế xuống khảo sát, đánh giá kiểm tra sức khỏe người dân ở xung quanh khu vực vùng bãi rác. Thứ hai là ngành Tài nguyên- Môi trường vừa qua vận động được 06 suất nhà tình thương, mỗi suất 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân khó khăn tại xã An Hiệp, An Đức. Tỉnh cũng có chỉ đạo đầu tư cục bộ bãi rác ở các huyện. Cụ thể đầu tư các lò đốt rác vì hiện nay mình chỉ xứ lý bằng cách chôn lấp, mà thực tế các bãi rác ở các huyện đi vào quá tải hết rồi nên phải kêu gọi đầu tư các lò đốt rác", ông Bùi Minh Tuấn chia sẻ.

Song song đó, UBND tỉnh có chủ trương thu gom, vận chuyển, lưu chứa rác tạm thời về Nhà máy xử lý rác Bến Tre để giải quyết lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành trong thời gian tạm ngưng chuyển rác về bãi rác An Hiệp huyện Ba Tri. UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp tình hình sự cố môi trường nghiêm trọng bãi rác An Hiệp để tiếp tục thực hiện các công việc khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây.

Ngoài ra, tỉnh còn tập trung kế hoạch, giải pháp quản lý rác thải của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới cụ thể; trong đó quy hoạch các khu xử lý rác thải, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải và các phương án tạm thời xử lý rác thải tại các địa phương.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 80% và tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt 70%. Do đó, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, người dân huyện Ba Tri (nói riêng) và tỉnh Bến Tre (nói chung) cần đồng thuận, chia sẻ khó khăn, hưởng ứng tích cực các khuyến cáo đề ra của ngành chuyên môn, để từng bước khắc phục tình trạng phát sinh ngoài ý muốn từ các bãi chứa rác, làm tốt công tác thu gom và xử lý rác thải đúng quy định.