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Khẩn trương tìm kiếm bé trai nghi bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 18:45, 09/07/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn một số xã của tỉnh Thái Nguyên xảy ra ngập úng cục bộ. Chiều 9/7, một bé trai tại xã Phú Đình nghi bị nước lũ cuốn trôi khi qua khu vực cầu tràn, lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/7, bé trai sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình, nghi bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu tràn xóm Đồng Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Đình đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 17h cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành nhưng chưa có kết quả.

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Tìm kiếm cháu bé nghi bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Trang thông tin xã Phú Đình)

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến sáng 9/7 cũng khiến nhiều địa phương như Bình Thành, Bình Yên, Phú Đình... xuất hiện lũ trên các sông, suối, gây ngập úng cục bộ. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập, nước lũ tràn qua; một số tuyến giao thông bị ngập và sạt lở, gây ách tắc cục bộ.

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Nhiều khu vực tại Phú Đình bị ngập do mưa lớn (Ảnh: Trang thông tin xã Phú Đình)

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn, ngầm tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo mưa lũ để chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

CTV Hoàng Tú-Công Luận/VOV-Đông Bắc
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