Phát hiện hai chị em tử vong dưới ao nước ở Nghệ An

Chiều 25/6, lãnh đạo xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến hai trẻ nhỏ tử vong dưới ao nước của một hộ dân.

Người thân đau xót ngồi cạnh thi thể 2 bé.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Quỳ Hợp, khoảng 10h ngày 25/6, tại xóm Bản Còn, cháu T.T.T.H. (SN 2019) và em trai là T.T.P. (SN 2023), con của anh Trương Văn Xuân và chị Lương Thị Mậu, được phát hiện tử vong tại khu vực ao nước của một hộ dân gần nhà.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, hai cháu ở nhà cùng mẹ và bà nội. Trong lúc bà nội đi họp xóm, mẹ chăm sóc em nhỏ 7 tháng tuổi, hai cháu rời khỏi nhà.

Đến gần 10h, không thấy các con, người mẹ đi tìm. Tại ao nước của một hộ dân gần nhà, chị phát hiện cháu T.T.P. nổi trên mặt nước nên dùng que tre kéo vào bờ. Cùng thời điểm, chủ nhà đi họp xóm trở về, phát hiện liền nhảy xuống ao đưa cháu T.T.P. lên bờ và cùng mọi người gọi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu P. không qua khỏi.

Sau đó, gia đình và người dân tiếp tục tìm kiếm cháu T.T.T.H. Một thời gian sau, thi thể cháu được phát hiện dưới ao nước nói trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời báo cáo vụ việc tới các cơ quan liên quan theo quy định.

Lãnh đạo xã Quỳ Hợp cho biết, gia đình các nạn nhân thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, địa phương đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu. Các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 2 năm trước, gia đình này cũng từng có một người con tử vong do đuối nước.