中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 16:36, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến chiều 6/4, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích tại khu vực cầu Tân Lý thuộc khu phố 2, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 phút ngày 5/4, ông Đ.N.L (32 tuổi, thường phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) là chủ tàu cá BTh 806XX TS đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về vụ việc thuyền viên trên tàu mất tích.

khan truong tim kiem mot thuyen vien mat tich o lam Dong hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường ngay trong đêm (Ảnh: MXH)

Theo đó, tàu cá BTh 806XX TS có 5 lao động, hành nghề lặn biển, đang neo đậu tại khu vực cầu Tân Lý (khu phố 2, phường Phước Hội). Đến khoảng 15h30 phút ngày 5/4, các lao động trên tàu phát hiện không thấy ông M.V.L (51 tuổi, trú Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, các thuyền viên đã phát hiện 1 điện thoại, mền và võng của ông M.V.L trên phương tiện của ông N.Đ.L (38 tuổi, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) neo đậu cách tàu tàu cá BTh 806XX TS khoảng 10m.

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã phối hợp với Công an phường Phước Hội và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 La Gi tổ chức bảo vệ hiện trường, triển khai lực lượng xuyên đêm tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng cùng với các ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: thuyền viên mất tích tàu cá La Gi tìm kiếm cứu nạn biên phòng Bình Thuận ngư dân mất tích điều tra nguyên nhân lặn biển đánh bắt cầu Tân Lý an toàn lao động biển vụ việc trên biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục