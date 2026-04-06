Khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 phút ngày 5/4, ông Đ.N.L (32 tuổi, thường phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) là chủ tàu cá BTh 806XX TS đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về vụ việc thuyền viên trên tàu mất tích.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường ngay trong đêm (Ảnh: MXH)

Theo đó, tàu cá BTh 806XX TS có 5 lao động, hành nghề lặn biển, đang neo đậu tại khu vực cầu Tân Lý (khu phố 2, phường Phước Hội). Đến khoảng 15h30 phút ngày 5/4, các lao động trên tàu phát hiện không thấy ông M.V.L (51 tuổi, trú Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, các thuyền viên đã phát hiện 1 điện thoại, mền và võng của ông M.V.L trên phương tiện của ông N.Đ.L (38 tuổi, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) neo đậu cách tàu tàu cá BTh 806XX TS khoảng 10m.

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã phối hợp với Công an phường Phước Hội và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 La Gi tổ chức bảo vệ hiện trường, triển khai lực lượng xuyên đêm tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng cùng với các ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích.