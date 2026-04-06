Tàu Kiểm ngư cứu kéo tàu cá cùng 36 ngư dân gặp nạn trên biển đặc khu Trường Sa

Tàu cá QNg 90251 TS do ông Nguyễn Duy Thành, 49 tuổi, quê xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Trước đó, vào ngày 3/3 tàu cùng 36 thuyền viên xuất bến tại cảng Sơn Cần đi biển hành nghề câu mực.

Lực lượng Kiểm ngư tổ chức tiếp cận tàu cá bị hỏng máy.

Trong quá trình khai thác tại khu vực Tây Nam đảo An Bang thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến 14h ngày 3/3 tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động. Mặc dù thuyền viên đã tổ chức khắc phục nhưng không thành công. Thuyền trưởng đã báo cáo Đài Thông tin duyên hải Nha Trang và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Nhận lệnh lúc 20h ngày 4/4, tàu KN475 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu gặp nạn.

Tàu Kiểm ngư xuất phát ra hiện trường tiến hành cứu, kéo tàu cá Quảng Ngãi

Đến 0h30 phút ngày 5/4, tàu tiếp cận thành công, triển khai tổ công tác sang hỗ trợ tàu cá và ngư dân. Qua kiểm tra, 36 thuyền viên trên tàu sức khỏe ổn định. Tổ kỹ thuật xác định tàu cá bị hỏng thanh răng điều khiển bơm dầu cao áp, không thể khắc phục sửa chữa.

Tổ chức thăm khám sức khoẻ cho toàn bộ 36 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi

Tàu KN475 đã kéo tàu cá về đảo Đá Tây A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục xử lý. Việc tổ chức cứu kéo kịp thời, đúng quy trình đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm ngư trong đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.