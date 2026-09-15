Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã ở Đồng Nai

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường liên xã Thọ Sơn - Đak Nhau xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 80m.

Sạt lở tuyến đường liên xã Thọ Sơn - Đak Nhau

Tại hiện trường, phần taluy âm phía dưới lan can bị sạt trượt đất, làm biến dạng và sụt đổ lan can ở một số vị trí. Nền và lề đường xuất hiện các vết nứt gãy, sụt lún dài khoảng 25m, làm phá vỡ liên kết kết cấu hạ tầng. Trên mặt đường rải rác đất đá và nhiều vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở diện rộng.

Trước tình hình trên, UBND xã Thọ Sơn đã phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giải pháp khắc phục tạm thời.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, lắp đèn tín hiệu, dựng rào chắn và căng dây phản quang để người và phương tiện chủ động phòng tránh khi lưu thông qua khu vực này.

Lãnh đạo xã đi kiểm tra để có hướng khắc phục sự cố

Địa phương cũng báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng (trước đây) để có phương án xử lý, sửa chữa dứt điểm.

Tuyến đường liên xã Thọ Sơn - Đak Nhau dài khoảng 15km, nền đường rộng 8m, được đưa vào sử dụng từ năm 2021, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư.

Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối xã Thọ Sơn với Đak Nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.