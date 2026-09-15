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Cần Thơ có 300 điểm sạt lở, Vĩnh Long cảnh báo ngập do triều cường và lũ

Thứ Ba, 10:49, 15/09/2026
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VOV.VN - Cần Thơ ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35km, trong khi Vĩnh Long cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực ven sông do mực nước sông Cửu Long duy trì ở mức cao kết hợptriều cường.

Cần Thơ khẩn trương xử lý 300 điểm sạt lở, ứng phó hạn mặn cuối năm

Theo UBND TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35km, ảnh hưởng đến 103 căn nhà cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông. Địa phương đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở để triển khai các giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

can tho co 300 diem sat lo, vinh long canh bao ngap do trieu cuong va lu hinh anh 1
Thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Sở đang phối hợp với các xã, phường khảo sát hiện trạng, lập thiết kế, dự toán kinh phí và đề xuất bố trí nguồn vốn khắc phục các điểm sạt lở.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2026, thời tiết và thủy văn trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mực nước mùa lũ năm nay được dự báo thấp hơn năm trước, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, hạn hán và xâm nhập mặn xuất hiện sớm vào đầu năm 2027.

Nhiều địa phương đang chịu tác động trực tiếp của sạt lở. Tại xã Cù Lao Dung, đã ghi nhận hơn 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2km, nhiều vị trí ăn sâu vào chân đê bao, đe dọa hạ tầng và khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, phường Ô Môn cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 630m, ảnh hưởng trực tiếp đến ba hộ dân, trong đó có trường hợp nhà bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Đối với xã Lai Hòa, địa phương có khoảng 6,4km đê biển và 5,4km đê sông Mỹ Thanh. Sau sự cố sạt lở khoảng 100m đê biển trong năm 2025, địa phương đã gia cố tạm bằng cừ tràm và đang kiến nghị đầu tư 2,7km kè ngầm giảm sóng để bảo vệ tuyến đê.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, lượng mưa từ nay đến cuối năm có thể thiếu hụt 20-40%, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn từ khoảng tháng 12/2026. Ngoài ra, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 còn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng do mưa lớn và triều cường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý các điểm sạt lở xung yếu, rà soát, phân loại khu vực nguy hiểm để chủ động phương án di dời, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Vĩnh Long cảnh báo ngập lụt nhiều khu vực ven sông đến ngày 17/9

Sáng 15/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát đi cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên và sông Mang Thít.

Lúc 8h ngày 15/9, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu đạt 3,58m, vượt báo động 1 là 0,08m và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,53m.

can tho co 300 diem sat lo, vinh long canh bao ngap do trieu cuong va lu hinh anh 2
 Nước chạy cuồn cuộn trong khu dân cư phường Thanh Đức

Tại Vĩnh Long, nhiều trạm quan trắc ghi nhận mực nước vượt mức báo động:

Mỹ Thuận: 2,05m, vượt báo động III 0,05m.

Cần Thơ: 2,20m, vượt báo động III 0,20m.

Trà Vinh: 1,93m, vượt báo động III 0,23m.

Chợ Lách: 1,95m, vượt báo động III 0,25m.

Mỹ Hóa: 1,72m và Cầu Quan: 1,92m, vượt báo động II khoảng 0,02m.

Bến Trại: 1,67m, vượt báo động I khoảng 0,02m.

Từ nay đến 17/9, nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hàm Luông và sông Cửa Đại.

Các khu vực có nguy cơ ngập gồm nhiều xã, phường như Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, Tân Hạnh, Trung Thành Đông, Long Đức, Trà Vinh, Hòa Thuận, Duyên Hải, Chợ Lách, cùng các tuyến Quốc lộ 53, Quốc lộ 53B, đường Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực và Lý Thái Tổ.

Thời gian ngập sâu nhất được dự báo vào khoảng 4-7h sáng và 16-19h chiều hằng ngày, với độ sâu phổ biến 0,25-0,30m, sau đó giảm dần theo diễn biến thủy triều.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long xác định cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp 2 và khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Phạm Hải-Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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