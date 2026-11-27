Dự kiến từ tháng 2/2027, tỉnh Khánh Hòa đăng cai địa điểm tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC. Trong năm 2027, khoảng 60 cuộc họp của các nhóm công tác, ủy ban liên quan dự kiến diễn ra tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 2/2027, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng cai một số hoạt động APEC 2027

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, chỉnh trang hạ tầng giao thông, cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các địa điểm tổ chức sự kiện và tuyến đường phục vụ APEC. Trong đó, tập trung tuyến từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến các địa điểm lưu trú, hội nghị của đại biểu.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh dải phân cách giữa, hoàn thiện vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đến cầu Long Hồ; sơn mới các dải phân cách. Ngành xây dựng cũng đề xuất thảm lại nhựa đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Diệu, phường Nha Trang nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Một số tuyến đường phố ở phường Nha Trang sẽ được chỉnh trang.

Các sở, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường và các hạng mục liên quan, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm nguyên tắc không để công việc chậm trễ, tồn đọng, hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Sẽ có khoảng 60 cuộc họp của các nhóm công tác, ủy ban liên quan dự kiến diễn ra tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với chỉnh trang đô thị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, bảng điện tử, màn hình LED tại sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị và các tuyến đường chính. Công tác tuyên truyền, quảng bá APEC 2027 được phối hợp thực hiện nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam và Khánh Hòa đến đại biểu, bạn bè quốc tế.