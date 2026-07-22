Khánh Hòa dự kiến giảm 248 trường công lập, hoàn thành phương án trước 24/7

Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 728 cơ sở giáo dục công lập, với hơn 26.500 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Năm học 2026-2027, địa phương dự kiến sắp xếp giảm 248 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 34% tổng số trường hiện có, bảo đảm yêu cầu giảm tối thiểu 30% theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 720 cơ sở giáo dục công lập

Ngoài điểm trường chính, các phân hiệu tiếp tục du trì các phòng chức năng như thiết bị, tin học, thư viện… đảm bảo việc dạy học bình thường. Các trường học chuyên biệt như dân tộc nội trú chưa tiến hành sắp xếp.

Cùng với việc sắp xếp trường lớp, Khánh Hòa xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên sau sáp nhập. Đối với cán bộ quản lý dôi dư, sẽ xem xét điều động về Phòng Văn hóa - Xã hội, văn phòng hoặc trung tâm sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã nếu còn chỉ tiêu; hoặc bố trí trở lại làm công tác giảng dạy, giữ các vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhằm tận dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm. Những trường hợp có nguyện vọng sẽ được giải quyết nghỉ theo quy định.

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng: “Cán bộ dôi dư không thể bố trí giải pháp tận dụng nguồn lực là đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Đây là biện pháp cuối cùng. 1 trường sẽ giảm 3-6 nhân viên, hơn 200 trường, sẽ có trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp”.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sắp xếp, giảm hơn 34% số trường học công lập trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để quản lý các đơn vị sau hợp nhất, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới.

Ông Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các địa phương, hoàn thiện phương án để báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 24/7. Ngay sau khi phương án được phê duyệt, các địa phương chủ động triển khai công tác nhân sự, điều chỉnh chỉ tiêu năm học mới và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với những trường hợp chịu tác động từ việc sắp xếp. Đề nghị hoàn thành việc sắp xếp các trường học trước ngày 15/8/2026, để sẵn sàng cho năm học mới.

“Không phải nhập trường thì công tác xóa mù chữ, vận động học sinh đến trường là không làm đâu? Đó là trách nhiệm của người đứng đầu trường học, đứng đầu địa phương đảm bảo tất cả các cháu trên địa bàn được đi học. Không phải nêu lý do khi nhập lại thì công tác quản lý yếu là không đúng. Khi nhập lại, lãnh đạo không đảm bảo được hiệu quả của trường, bây giờ, đánh giá cán bộ theo quý rồi, 1 quý, 2 quý là thay ngay”, ông Hà nói.