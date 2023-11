Khánh Hòa rà soát, xử lý các "điểm đen" giao thông trên địa bàn

Thời gian qua, tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 18/7 trên Quốc lộ 27C đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-405.83, chở khách hướng thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang. Khi đến đoạn đèo này đã tông vào ta luy dương, lật ngang xe làm 4 người tử vong, 9 người bị thương.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau khi xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh

Vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 27/10 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. 2 xe tải chạy cùng chiều va chạm với xe máy, xe đạp điện làm 3 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông này đang được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ông Tạ Thanh Tình, Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết, vị trí xảy ra tai nạn giao thông tại thành phố Cam Ranh gần với trường học, mật độ lưu thông cao; Còn vụ tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 27C là đường đèo dốc, quanh co. Vì vậy, tại các vị trí này cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

"Đã đề xuất xây thêm 1 hốc cứu nạn, mở rộng mặt đường, bạt mái taluy đào đá tại các vị trí liền kề, từ km 55+800-56+600, Quốc lộ 27C. Đầu tư các tường lốp nhằm giảm va đập, giảm thiệt hại về tài sản. Bổ sung vạch sơn, biển báo. Tạm thời, sơ bộ ban đầu khoảng 7 tỷ đồng", ông Tạ Thanh Tình nói.

Hiện trường vụ tai nạn tại Quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh,

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới tại tỉnh Khánh Hòa đang tồn tại nhiều vấn đề. Trong đó, hạn chế rõ nhất là lực lượng mỏng, xử lý chưa nghiêm túc, hạ tầng không đảm bảo, ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông của tỉnh Khánh Hòa sẽ nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi để xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhận trách nhiệm khi trên địa bàn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Trước mắt, các địa phương cùng với ngành Giao thông và Vận tải rà soát, xác định các điểm đen giao thông, khẩn trương lên phương án xử lý để bảo đảm an toàn giao thông. Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Đội Quản lý đô thị cấp huyện để tăng cường công tác quản lý giao thông, trật tự đô thị. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không có vùng cấm, nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu: "Địa phương nào để điểm đen thì phải truy trách nhiệm, tại sao để có điểm đen giao thông, do cơ quan quản lý nhà nước hay do chúng ta. Chủ tịch cấp huyện, Trưởng Công an huyện phải thường xuyên kiểm tra và xác định được điểm đen. Các đồng chí không xác định được thì không hoàn thành nhiệm vụ. Cần hết sức nghiêm túc để thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ".