English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa triển khai giai đoạn mới các Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS

Thứ Hai, 18:13, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030.

Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh; có 28 xã, phường và 224 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, địa phương còn khoảng 5.100 hộ nghèo, trong đó hơn 3.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Khánh Hòa hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng/người/năm, tăng hơn hai lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% mỗi năm.

khanh hoa trien khai giai doan moi cac chuong trinh mtqg vung dong bao dtts hinh anh 1
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và phát huy tiềm năng kinh tế ở một số địa bàn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng và hỗ trợ đầu tư; bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng; sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ đất ở, nhà ở để địa phương có cơ sở triển khai chương trình hiệu quả.

khanh hoa trien khai giai doan moi cac chuong trinh mtqg vung dong bao dtts hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả Khánh Hòa đạt được trong giảm nghèo, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu còn thấp; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sau sáp nhập; số hóa hồ sơ chương trình; sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.

"Đề nghị tỉnh Khánh Hòa tập trung ưu tiên, cân đối nguồn lực đầu tư. Đối với hợp phần 2, các đồng chí đã cân đối đủ 100%, cần sớm cân đối để triển khai, bảo đảm đúng các mục tiêu. Cần rà soát việc quản lý các công trình sau đầu tư để đề xuất HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách quản lý, vận hành sau đầu tư", ông Nguyễn Đình Khang nói.

hoc_sinh_dan_toc_thieu_so_khu_vuc_phia_nam_tinh_khanh_hoa_con_nhieu_kho_khan.jpg

Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, kết nối các vùng địa lý từ biển, núi, đồng bằng, đồng thời hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số. Đây là cơ hội để hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, kết nối các vùng địa lý từ biển, núi, đồng bằng, đồng thời hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số. Đây là cơ hội để hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa.

Đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tự tin vươn lên nhờ chính sách đúng
Đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tự tin vươn lên nhờ chính sách đúng

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã chủ động lồng ghép rất hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tự tin vươn lên nhờ chính sách đúng

Đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tự tin vươn lên nhờ chính sách đúng

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã chủ động lồng ghép rất hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục