Khánh Hòa triển khai giai đoạn mới các Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS

Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh; có 28 xã, phường và 224 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, địa phương còn khoảng 5.100 hộ nghèo, trong đó hơn 3.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Khánh Hòa hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng/người/năm, tăng hơn hai lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% mỗi năm.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và phát huy tiềm năng kinh tế ở một số địa bàn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng và hỗ trợ đầu tư; bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng; sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ đất ở, nhà ở để địa phương có cơ sở triển khai chương trình hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả Khánh Hòa đạt được trong giảm nghèo, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu còn thấp; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sau sáp nhập; số hóa hồ sơ chương trình; sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.

"Đề nghị tỉnh Khánh Hòa tập trung ưu tiên, cân đối nguồn lực đầu tư. Đối với hợp phần 2, các đồng chí đã cân đối đủ 100%, cần sớm cân đối để triển khai, bảo đảm đúng các mục tiêu. Cần rà soát việc quản lý các công trình sau đầu tư để đề xuất HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách quản lý, vận hành sau đầu tư", ông Nguyễn Đình Khang nói.