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Khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, Lâm Đồng

Thứ Bảy, 22:50, 25/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên với tổng vốn đầu tư hơn 524 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên.

Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

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Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên.

Hai công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19ha, được đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

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Toàn cảnh Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 ha, lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

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Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa rực sáng trong đêm khánh thành, thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên sẽ trở thành không gian tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân; góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Việc hoàn thành hai công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Chúng ta quyết tâm đưa quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam tỉnh; là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn; đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

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Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khánh thành.
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Hàng nghìn người dân và du khách tham dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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