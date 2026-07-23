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Liên Khương bay hiệu chuẩn, sẵn sàng khai thác trở lại từ 19/8

Thứ Năm, 17:45, 23/07/2026
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VOV.VN - Ngày 23/7, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương chính thức triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không, chuẩn bị khai thác trở lại từ ngày 19/8.

Theo chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 28/7 nhằm đánh giá toàn diện chất lượng hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không mới được đầu tư, cải tạo.

lien khuong bay hieu chuan, san sang khai thac tro lai tu 19 8 hinh anh 1
Máy bay chuyên dụng thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, chuẩn bị cho việc khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026

Trong thời gian này, Cảng HKQT Liên Khương phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các đơn vị liên quan bảo đảm điều hành bay, giám sát an ninh, an toàn và thực hiện các thủ tục hàng không theo đúng quy định. Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép đưa hệ thống vào khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

lien khuong bay hieu chuan, san sang khai thac tro lai tu 19 8 hinh anh 2
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoàn tất các hạng mục nâng cấp, sẵn sàng khôi phục hoạt động khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển du lịch của Lâm Đồng và khu vực

Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, Cảng HKQT Liên Khương đã phối hợp với các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục mạng bay từ ngày 19/8. Dự kiến, cảng sẽ khai thác bình quân 36-40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) cũng dự kiến được nối lại với tần suất 8 lượt chuyến bay đi và đến mỗi tuần. Riêng trong ngày đầu khai thác trở lại, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.

Việc hoàn thành bay hiệu chuẩn và đưa hạ tầng mới vào khai thác không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay hiện đại mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư và giao thương của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung bộ.

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Lâm Đồng phục hồi, mở rộng các đường bay quốc tế

VOV.VN - Chuẩn bị cho Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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Lâm Đồng phục hồi, mở rộng các đường bay quốc tế

Lâm Đồng phục hồi, mở rộng các đường bay quốc tế

VOV.VN - Chuẩn bị cho Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.

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