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Khảo sát thông tin về nơi an táng 64 liệt sĩ Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ tại Nghệ An

Thứ Ba, 16:10, 22/09/2026
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VOV.VN - Từ nguồn tin của cựu chiến binh từng là Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã khảo sát, xác minh thông tin liên quan đến nơi an táng 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1966 tại xã Đô Lương.

Chiều 21/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn, tổ chức khảo sát thông tin về 64 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4 hy sinh và được an táng tại địa bàn xã Đô Lương.

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Đoàn công tác tiến hành khảo sát các vị trị án táng liệt sĩ. (Ảnh: Trọng Kiên).

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Đô Lương.

Nguồn tin được Đại tá Nguyễn Cao Lưu, trú phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 4, Quân khu Trị - Thiên, nguyên là Thiếu úy, Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ, cung cấp.

Theo nguồn tin này, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ được thành lập tháng 5/1965, đóng quân tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An; có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu, trong đó có khu vực giao cắt Quốc lộ 7 và Quốc lộ 15.

Khoảng 8 giờ ngày 21/3/1966, không quân địch tiến hành đánh phá trận địa của Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4, làm 64 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội hy sinh. Ngay trong chiều và đêm 21/3/1966, Tiểu đoàn 19 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mai táng 64 liệt sĩ tại khu đất ruộng thuộc xóm Liên Hương, xã Liên Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Đô Lương.

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Đại tá Nguyễn Văn A chủ trì Hội nghị khảo sát về nơi an táng 64 liệt sỹ iểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4. (Ảnh: Trọng Kiên).

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã xác minh, đối chiếu thông tin được cung cấp với thực địa; kiểm tra các vị trí được xác định là nơi an táng các liệt sĩ. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận thêm nhiều thông tin có sự tương đồng, trùng khớp với vị trí do Đại tá Nguyễn Cao Lưu cung cấp.

Đại tá Nguyễn Văn An cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn An, mỗi nguồn thông tin về phần mộ, địa điểm an táng liệt sĩ đều có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các lực lượng tiếp tục xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh bước đầu, Đại tá Nguyễn Văn An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, nắm thêm thông tin; khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai các bước tiếp theo.

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Băng rừng, vượt suối, đi tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn Lào

VOV.VN - Vào mùa khô hàng năm, những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lại tiếp tục băng rừng, vượt suối, tìm kiếm đồng đội hy sinh trên đất nước bạn Lào. Phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là sự gian khổ, hiểm nguy, nhưng những bước chân đi tìm đồng đội vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Bá Thăng/VOV.VN
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