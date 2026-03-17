Khen thưởng đột xuất bác sĩ ép tim cứu người gặp nạn trên đường

Thứ Ba, 15:14, 17/03/2026
VOV.VN - Hành động cấp cứu kịp thời của một bác sĩ Hà Nội giúp nạn nhân ngừng tuần hoàn thoát cửa tử, được Sở Y tế khen thưởng đột xuất.

Ngày 17/3, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội đã ký quyết định tặng giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, công tác tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội. Bác sĩ được vinh danh vì hành động cấp cứu kịp thời, giúp một người qua cơn nguy kịch ngoài bệnh viện.

khen thuong dot xuat bac si ep tim cuu nguoi gap nan tren duong hinh anh 1
Bác sĩ Tiến ép tim cứu người đi đường ngừng tuần hoàn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đây là hành động thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, sự chính xác trong xử trí và tinh thần sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh. Sự việc cũng góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ giới hạn trong bệnh viện mà còn ở bất kỳ đâu có người cần được cứu giúp.

Trước đó, khoảng 7h sáng 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Tiến phát hiện một nam thanh niên gặp tai nạn tại khu vực ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Không chần chừ, anh nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường. Nhờ xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật, bệnh nhân dần phục hồi tuần hoàn, có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi ổn định bước đầu, bác sĩ tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115, hỗ trợ chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Hành động của bác sĩ Tiến được đánh giá không chỉ cứu sống một con người mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, sẵn sàng hành động trong mọi hoàn cảnh.

Như Loan/VTC News
Trao Huân chương Dũng cảm cho người đàn ông cứu 6 người trên hồ Thác Bà
Trao Huân chương Dũng cảm cho người đàn ông cứu 6 người trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Chiều 10/3, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Trao tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái - người đã trực tiếp cứu sống được 6 người trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà vào tối 21/2/2026.

Trao Huân chương Dũng cảm cho người đàn ông cứu 6 người trên hồ Thác Bà

Trao Huân chương Dũng cảm cho người đàn ông cứu 6 người trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Chiều 10/3, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Trao tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái - người đã trực tiếp cứu sống được 6 người trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà vào tối 21/2/2026.

Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người
Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người

VOV.VN - Đây là thông tin được TS Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ về công tác cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người

Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người

VOV.VN - Đây là thông tin được TS Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ về công tác cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng đề nghị không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa người bệnh dù là nhỏ nhất
Thủ tướng đề nghị không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa người bệnh dù là nhỏ nhất

VOV.VN - Chiều nay (24/02), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02).

Thủ tướng đề nghị không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa người bệnh dù là nhỏ nhất

Thủ tướng đề nghị không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa người bệnh dù là nhỏ nhất

VOV.VN - Chiều nay (24/02), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02).

Khen thưởng người hùng cứu 6 người trên hồ Thác Bà
Khen thưởng người hùng cứu 6 người trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Anh Hà Ngọc Sơn, trú tại thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái - người đã dũng cảm cứu 6 nạn nhân thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng tại hồ Thác Bà vừa được UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.

Khen thưởng người hùng cứu 6 người trên hồ Thác Bà

Khen thưởng người hùng cứu 6 người trên hồ Thác Bà

VOV.VN - Anh Hà Ngọc Sơn, trú tại thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái - người đã dũng cảm cứu 6 nạn nhân thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng tại hồ Thác Bà vừa được UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.

Mở đường 28km, CSGT Thái Nguyên đưa người bị chấn thương nặng đi cấp cứu
Mở đường 28km, CSGT Thái Nguyên đưa người bị chấn thương nặng đi cấp cứu

VOV.VN - Ngày 24/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã kịp thời mở đường, đưa một nam thanh niên bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và ngực đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Mở đường 28km, CSGT Thái Nguyên đưa người bị chấn thương nặng đi cấp cứu

Mở đường 28km, CSGT Thái Nguyên đưa người bị chấn thương nặng đi cấp cứu

VOV.VN - Ngày 24/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã kịp thời mở đường, đưa một nam thanh niên bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và ngực đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

