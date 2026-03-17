Khen thưởng đột xuất bác sĩ ép tim cứu người gặp nạn trên đường

Ngày 17/3, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội đã ký quyết định tặng giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, công tác tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội. Bác sĩ được vinh danh vì hành động cấp cứu kịp thời, giúp một người qua cơn nguy kịch ngoài bệnh viện.

Bác sĩ Tiến ép tim cứu người đi đường ngừng tuần hoàn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đây là hành động thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, sự chính xác trong xử trí và tinh thần sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh. Sự việc cũng góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ giới hạn trong bệnh viện mà còn ở bất kỳ đâu có người cần được cứu giúp.

Trước đó, khoảng 7h sáng 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Tiến phát hiện một nam thanh niên gặp tai nạn tại khu vực ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Không chần chừ, anh nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường. Nhờ xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật, bệnh nhân dần phục hồi tuần hoàn, có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi ổn định bước đầu, bác sĩ tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115, hỗ trợ chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Hành động của bác sĩ Tiến được đánh giá không chỉ cứu sống một con người mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, sẵn sàng hành động trong mọi hoàn cảnh.