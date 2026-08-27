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Khi giáo viên làm thợ xây - Ngày Hè mái trường vẫn ấm áp

Thứ Năm, 21:47, 27/08/2026
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VOV.VN - Tạm gác lại giáo án và phấn trắng, các giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Hải (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) bắt tay vào dọn dẹp, thậm chí họ còn “vào vai” thợ xây để mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập tốt nhất.

Do khu vực nhà để xe đã xuống cấp, trong khi kinh phí còn hạn chế, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Hải (Cà Mau) đã tận dụng lại nguồn vật liệu cũ như gạch vỉa hè, mái che hồ bơi không còn sử dụng để nâng cấp.

Những thầy cô vốn quen giảng bài nay trở thành những "thợ xây" thực thụ, cùng nhau san mặt bằng, trộn hồ, lát lại từng viên gạch. Với gần 50 ngày công đóng góp, các thầy đã hoàn thiện một nhà xe mới khang trang hơn.

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Không khí lao động hè tại trường Tiểu học 1 Khánh Hải

Thầy Trương Thanh Ngoan, giáo viên giáo dục thể chất, chia sẻ: "Trong đầu tháng 8 này, tập thể anh em lao động đã tận dụng lại gạch vỉa hè cũ cũng như mái che từ hồ bơi đã qua sử dụng để làm một nhà xe. Đặc biệt, các anh em nam cùng nhau lao động để chuẩn bị cho một năm học mới đầy đủ hơn. Anh em làm việc rất hăng say và quyết tâm".

Ngoài công trình nhà xe, tập thể giáo viên còn rà soát lại toàn bộ trang thiết bị trong các phòng học. Từ việc gia cố bàn ghế lung lay, kiểm tra hệ thống điện, đèn, tivi, quạt mát, đến việc phát quang cây xanh phòng chống thiên tai và trồng thêm hoa tạo cảnh quan. Sự đồng lòng này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh nhà trường vừa thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học 4 Khánh Hải vào Trường Tiểu học 1 Khánh Hải.

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Những thầy giáo vốn quen cầm phấn nay vào vai thợ hồ để làm đẹp mái trường

Thầy Nguyễn Văn Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau khi hoàn thành các đợt tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên, tập thể nhà trường đã bắt tay vào công tác cải tạo, vệ sinh trường lớp. Rất đáng quý là các thầy cô giáo đã không ngại khó, tự nguyện đóng góp ngày công lao động.

"Nhà trường cũng huy động toàn bộ tập thể, cả giáo viên nam lẫn giáo viên nữ đến dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, đồng thời tận dụng, tái chế lại các vật liệu đã qua sử dụng. Mỗi người góp một phần công sức để vun đắp cho ngôi trường ngày càng khang trang, ngăn nắp hơn, giúp phụ huynh và học sinh thêm an tâm khi đến trường", thầy Thảo cho biết thêm.

Từ điểm sáng lao động tự nguyện tại Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, tinh thần trách nhiệm đã lan tỏa ra các trường khác trên địa bàn xã Khánh Hưng. Trước đó, UBND xã Khánh Hưng đã yêu cầu lãnh đạo các trường rà soát cả công tác chuyên môn và cơ sở vật chất, đảm bảo khi các em trở lại trường có điều kiện học tập tốt hơn các năm trước.

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Các thầy còn sửa chữa lại vị trí sân trường bị xuống cấp
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Nhờ công sức của các thầy cô giáo, Trường Tiểu học 1 Khánh Hải đảm bảo các điều kiện đón học sinh đến trường

Ông Hồ Thiên Chúa, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng nêu rõ: "Về điều kiện tập huấn và bồi dưỡng giáo dục hè cho giáo viên, nhà trường thực hiện theo đúng quy định của Sở GD&ĐT. Về cơ sở vật chất, các hiệu trưởng nhà trường phải tập trung rà soát lại toàn bộ điều kiện, từ bàn ghế, máy vi tính đến bảng hiệu, nhằm bảo đảm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Nhìn chung, đến thời điểm này, các điểm trường đã đủ điều kiện để khai giảng; năm học mới hoàn toàn bảo đảm các điều kiện đề ra".

Những giọt mồ hôi rơi trên sân trường của thầy cô trong ngày hè oi ả thể hiện cho tình yêu thương học trò. Tinh thần trách nhiệm của tập thể nhà trường, cùng sự chủ động của chính quyền địa phương đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào một năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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