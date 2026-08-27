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Sáp nhập trường học, giảm hơn 18.900 cơ sở, 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó

Thứ Năm, 14:55, 27/08/2026
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VOV.VN -Sau đợt sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên; nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy.

Hơn 32.000 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí lại sau sáp nhập

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, tổ chức sáng 27/8 tại Hà Nội. Theo Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đang được các địa phương triển khai với quy mô lớn. Từ tháng 7/2026, Bộ đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp theo hướng giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn và phấn đấu giảm trên 50% tại khu vực đô thị, trung tâm so với ngày 1/7/2025.

Đến ngày 20/8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp; các địa phương còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8. Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, tổng số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương giảm 50,5%. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học cũng kéo theo sự thay đổi lớn về bộ máy quản lý và đội ngũ nhân sự.

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Đến ngày 20/8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp; các địa phương còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.

Sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên cả nước dự kiến giảm 32.625 người, cùng với 11.041 nhân viên trường học.

Theo phương án tổ chức mới, mỗi trường sau sắp xếp chỉ có một hiệu trưởng đối với trường chính và mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng. Việc giảm mạnh số đầu mối trường học kéo theo việc tinh gọn đáng kể đội ngũ cán bộ quản lý. Đáng chú ý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp, nếu đáp ứng yêu cầu.

Bộ GD&ĐT cho biết việc bố trí lại đội ngũ được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, cấp học và cơ sở giáo dục. Cùng với việc điều chuyển cán bộ quản lý trở lại giảng dạy, các địa phương được yêu cầu sử dụng linh hoạt đội ngũ nhà giáo thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

Đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục, những người còn lại sau sắp xếp được bố trí vào các vị trí việc làm còn thiếu nhân sự. Trường hợp đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo và yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên có thể được bố trí vào vị trí nhà giáo.

Để tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức lại đội ngũ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm hơn một nửa

Bộ GD&ĐT xác định sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục là một trong những kết quả nổi bật của năm học 2025-2026.

Theo định hướng sắp xếp, các địa phương giảm các điểm trường lẻ có dưới 3 lớp, đồng thời bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông. Quá trình sắp xếp cũng tạo ra các mô hình trường liên cấp, trường có nhiều cấp học, qua đó tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất.

Việc cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được cho là sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu biên chế giáo viên. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau khi bố trí lại đội ngũ, số biên chế giáo viên dự kiến cần bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 người xuống còn 43.267 người. Con số này tương đương số biên chế giáo viên được giao năm 2025 nhưng chưa tuyển dụng và gần bằng số giáo viên đang hợp đồng. Theo Bộ GD&ĐT, về cơ bản, năm học mới không phải bổ sung thêm biên chế cho giáo dục.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71 đã hoàn thành 35/76 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

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Trường mới sau sáp nhập: Làm sao để giáo viên, học sinh nhanh chóng “hòa nhập”?

VOV.VN - Việc sắp xếp, sáp nhập trường học không chỉ thay đổi mô hình quản lý mà còn tạo ra một môi trường mới với đội ngũ giáo viên, học sinh và văn hóa nhà trường đa dạng hơn. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, việc ổn định tâm lý, tăng cường kết nối, cùng xây dựng văn hóa chung được xem là yếu tố quan trọng.

Thu Hằng/VOV.VN
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VOV.VN - Việc sắp xếp, sáp nhập trường học không chỉ thay đổi mô hình quản lý mà còn tạo ra một môi trường mới với đội ngũ giáo viên, học sinh và văn hóa nhà trường đa dạng hơn. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, việc ổn định tâm lý, tăng cường kết nối, cùng xây dựng văn hóa chung được xem là yếu tố quan trọng.

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