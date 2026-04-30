Khỉ hoang dã tấn công nhiều du khách trên đường bờ biển ở Đắk Lắk

Bác sĩ Bùi Anh Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, trong ngày 28-29/4, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ tấn công. Theo các bệnh nhân nhập viện, họ bị khỉ cắn khi đang tham quan trên tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, rửa và khâu vết thương, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại cho bệnh nhân. Hiện, các trường hợp đều ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng và đã xuất viện.

Khỉ hoang dã tấn công du khách khi chơi đùa trên đường ven biển xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến sự việc, ông Võ Hoài Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cả 5 nạn nhân đều bị một con khỉ hoang dã sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ dọc tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hoà Xuân tấn công khi đang tham quan, chụp ảnh check-in.

Khu vực này không thuộc phạm vi quản lý của Ban. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với UBND xã Hòa Xuân hướng dẫn, tuyên truyền người dân và du khách không chơi đùa hay tiếp xúc với khỉ. Khi phát hiện khỉ thì báo cơ quan chức năng để có hướng xử lý nhằm đảm bảo an toàn.