  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khỉ hoang dã tấn công nhiều du khách trên đường bờ biển ở Đắk Lắk

Thứ Năm, 14:28, 30/04/2026
VOV.VN - Trong hai ngày 28 - 29/4, tại khu vực đường ven biển xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều du khách trong lúc tham quan, ngắm cảnh đã bị khỉ hoang dã tấn công và cắn, phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Bùi Anh Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, trong ngày 28-29/4, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ tấn công. Theo các bệnh nhân nhập viện, họ bị khỉ cắn khi đang tham quan trên tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, rửa và khâu vết thương, đồng thời tiêm huyết thanh kháng dại cho bệnh nhân. Hiện, các trường hợp đều ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng và đã xuất viện.

Khỉ hoang dã tấn công du khách khi chơi đùa trên đường ven biển xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến sự việc, ông Võ Hoài Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cả 5 nạn nhân đều bị một con khỉ hoang dã sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ dọc tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, xã Hoà Xuân tấn công khi đang tham quan, chụp ảnh check-in.

Khu vực này không thuộc phạm vi quản lý của Ban. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với UBND xã Hòa Xuân hướng dẫn, tuyên truyền người dân và du khách không chơi đùa hay tiếp xúc với khỉ. Khi phát hiện khỉ thì báo  cơ quan chức năng để có hướng xử lý nhằm đảm bảo an toàn.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Xuất hiện khỉ hoang dã tấn công người ở Sơn La
VOV.VN - Tại bản Cốc Lắc, xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu cũ), tỉnh Sơn La bất ngờ xuất hiện khỉ hoang dã tấn công khiến 1 người bị thương, phải nhập viện.

VOV.VN - Tại bản Cốc Lắc, xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu cũ), tỉnh Sơn La bất ngờ xuất hiện khỉ hoang dã tấn công khiến 1 người bị thương, phải nhập viện.

Xuất hiện cá thể khỉ hoang dã tại Sơn La khiến dân bất an

VOV.VN - Tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thời gian gần đây đã xuất hiện 2 cá thể khỉ hoang dã phá hoại cây ăn quả, hoa màu làm nhân dân bất an.

VOV.VN - Tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thời gian gần đây đã xuất hiện 2 cá thể khỉ hoang dã phá hoại cây ăn quả, hoa màu làm nhân dân bất an.

Bình Dương: Khỉ đói xuống phố tấn công người cướp đồ ăn

VOV.VN - Những ngày qua, do nguồn thức ăn khan hiếm, trong khi thức ăn chủ yếu của chúng là hoa quả của du khách đến viếng chùa Châu Thới, một số con khỉ đã xuống phố, vào nhà dân kiếm ăn.

VOV.VN - Những ngày qua, do nguồn thức ăn khan hiếm, trong khi thức ăn chủ yếu của chúng là hoa quả của du khách đến viếng chùa Châu Thới, một số con khỉ đã xuống phố, vào nhà dân kiếm ăn.

