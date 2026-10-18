English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khi một câu nói lấn át cả thông điệp

Chủ Nhật, 07:00, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một câu nói bị tách khỏi ngữ cảnh có thể nhanh chóng gây tranh cãi, lấn át thông điệp và vấn đề chính sách cần bàn luận. Điều này đặt ra trách nhiệm với cả người phát biểu, báo chí và công chúng trong cách truyền tải, tiếp nhận thông tin.

 

Trong đời sống công cộng, phát biểu của những người có trách nhiệm, có ảnh hưởng trong xã hội thường thu hút sự chú ý, nhất là về những vấn đề chính sách. Nhưng đôi khi, điều công chúng biết đến trước tiên chỉ là một câu được đưa lên tiêu đề báo chí hoặc đoạn trích lan truyền trên mạng xã hội. Người đọc chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh, mục đích phát biểu thì những bình luận, phán xét đã xuất hiện, thậm chí trở thành làn sóng chỉ trích.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút lượt xem, những câu nói khác thường, dễ gây tranh cãi có sức lan truyền lớn. Mạng xã hội càng khiến tốc độ chia sẻ vượt xa khả năng kiểm chứng. Một phát biểu có thể bị hiểu khác đi, hình ảnh và uy tín của người nói bị ảnh hưởng. Đáng tiếc hơn, những vấn đề thực chất cần thảo luận lại ít được quan tâm, trong khi dư luận mải bắt bẻ câu chữ hoặc phán xét cá nhân. Điều đó đặt ra trách nhiệm của cả người phát biểu, người truyền tải thông tin và người tiếp nhận.

Trích đúng chưa chắc đã truyền đạt đủ

Báo chí không thể đưa cả bài phát biểu lên tiêu đề. Nhưng trích đúng từng chữ chưa chắc đã truyền tải đầy đủ thông điệp. Muốn hiểu một câu nói, cần biết người nói đang trao đổi với ai, trong hoàn cảnh nào và muốn nhấn mạnh điều gì.

Không phải mọi câu trích dẫn gây tranh cãi đều là cắt ghép hay xuyên tạc. Có những phát biểu tự thân thiếu chính xác, cần được chất vấn. Cũng có trường hợp câu chữ được dẫn nguyên văn nhưng khi đứng riêng lại gợi cách hiểu khác với toàn bộ lập luận.

khi mot cau noi lan at ca thong diep hinh anh 1
Ảnh minh họa: Gemini

Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama gây tranh cãi với câu “You didn’t build that” (Anh không tự mình xây dựng nên điều đó). Nhiều người hiểu ông phủ nhận công sức của chủ doanh nghiệp. Trong toàn bộ phát biểu, ông đề cập đến nỗ lực cá nhân cùng vai trò của giáo dục, hạ tầng và đầu tư công đối với thành công kinh doanh. Tổ chức kiểm chứng thông tin FactCheck.org chỉ ra một số video tranh cử đã lược bỏ phần giải thích xung quanh, đồng thời nhận xét cách diễn đạt của Obama cũng chưa khéo.

Câu chuyện cho thấy, muốn phản biện xác đáng, trước hết phải hiểu người đối thoại thực sự muốn nói gì. Đọc đầy đủ ngữ cảnh không có nghĩa phải đồng tình, mà để biết mình đang đồng tình hay phản đối điều gì.

Đừng để câu chữ che khuất vấn đề chính sách

Với những phát biểu về chính sách, điều đáng xem xét không chỉ là câu chữ mà còn là vấn đề thực tiễn người nói muốn giải quyết.

Chẳng hạn, khi một địa phương đầu tư lớn cho giáo dục đại học, yêu cầu gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực và cơ hội nghề nghiệp là điều cần tính toán nghiêm túc. Một trường được đầu tư giảng đường, thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên, nhưng sinh viên tốt nghiệp vẫn khó tìm việc phù hợp, trong khi doanh nghiệp địa phương tiếp tục thiếu nhân lực. Sự lệch pha ấy không thể khắc phục chỉ bằng mở thêm ngành hay tăng chỉ tiêu. Nó đòi hỏi dự báo nhu cầu sát hơn, doanh nghiệp tham gia đào tạo thực chất hơn và địa phương tạo thêm việc làm có chất lượng.

Đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng không có nghĩa sinh viên học ở đâu phải làm việc ở đó. Người học có quyền lựa chọn nơi lập nghiệp; thị trường lao động không khép lại ở ranh giới hành chính. Nhưng một địa phương đã đầu tư lớn cho giáo dục có lý do để quan tâm liệu khoản đầu tư ấy có nâng cao chất lượng nhân lực, thu hút doanh nghiệp và tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ hay không.

Điều đáng quan tâm là nhu cầu nhân lực được dự báo dựa trên dữ liệu nào, trách nhiệm của nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền đến đâu, hiệu quả đầu tư được đo bằng số người tốt nghiệp hay năng lực làm việc và những đóng góp thực chất cho địa phương. Thế nhưng, những vấn đề ấy lại ít được bàn đến, trong khi không ít cuộc tranh luận sa vào chuyện cá nhân, bắt bẻ từng câu chữ bị tách khỏi ngữ cảnh.

Trách nhiệm của người nói và người phán xét

Người giữ vị trí công quyền hoặc có ảnh hưởng trong xã hội càng cần thận trọng với những lời khẳng định mang tính tuyệt đối, dễ gây hiểu lầm khi được tách khỏi ngữ cảnh. Một phát biểu chưa chặt chẽ có thể bị chất vấn, yêu cầu giải thích. Nhưng góp ý về cách diễn đạt là một chuyện, từ đó suy diễn về động cơ, năng lực hay phẩm chất của người phát biểu lại là chuyện khác.

Không thể đòi hỏi một dòng tiêu đề phản ánh hết nội dung bài báo. Nhưng thực tế, không ít người chỉ đọc tiêu đề, nhất là khi nó được chia sẻ trên mạng xã hội. Một câu dù được trích dẫn đúng từng chữ vẫn có thể khiến người đọc hiểu sai ý chính nếu thiếu ngữ cảnh. Vì thế, lựa chọn câu nào làm tiêu đề không chỉ là chuyện thu hút lượt đọc, mà còn là trách nhiệm đối với sự thật và danh dự của người được nhắc đến.

Với người đọc, trước khi bày tỏ bức xúc, chia sẻ hay bình luận về một phát biểu, cần tìm hiểu nội dung trước sau và, khi có thể, đối chiếu bản ghi âm, video hoặc văn bản gốc. Hiểu đầy đủ ngữ cảnh không làm mất đi quyền phản đối. Trái lại, sự phản biện khi ấy sẽ có căn cứ và đi trúng vấn đề hơn.

Xã hội cần báo chí dám đặt câu hỏi khó, người có trách nhiệm dám nói thẳng và công chúng không ngại tranh luận. Nhưng tranh luận phải giúp nhìn rõ vấn đề, thay vì biến một câu nói thành cái cớ để phán xét một con người.

Trước khi phán xét một phát biểu, cần hiểu câu nói ấy được đưa ra trong hoàn cảnh nào, nhằm truyền đạt điều gì. Một câu nói có thể chưa chuẩn xác, nhưng không thể vì thế mà vội quy kết, làm tổn hại danh dự và uy tín của cả một con người.

trinh_van_tung.jpg

“Nói là làm, làm đến cùng” - thông điệp vì lợi ích của nhân dân và đất nước

VOV.VN - Cụm từ “làm đến cùng” được nhấn mạnh như một thông điệp chính trị rõ ràng và mạnh mẽ. Thông điệp này thể hiện tư duy lãnh đạo quyết liệt, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một nền quản trị hiệu quả, kỷ cương, liêm chính, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn thịnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

TS. Hoàng Ngọc Vinh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo
Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

VOV.VN - Người nói nhiều làm ít thường chú ý mình đã chỉ đạo gì nhưng nhà quản trị hành động thì quan tâm đến việc sau chỉ đạo ấy đã thay đổi được gì.

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

Cách chữa bệnh nói nhiều làm ít của lãnh đạo

VOV.VN - Người nói nhiều làm ít thường chú ý mình đã chỉ đạo gì nhưng nhà quản trị hành động thì quan tâm đến việc sau chỉ đạo ấy đã thay đổi được gì.

Khơi thông điểm nghẽn “nói nhiều làm ít, nói hay làm dở”
Khơi thông điểm nghẽn “nói nhiều làm ít, nói hay làm dở”

VOV.VN - Ở khâu thực thi, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cho rằng việc thiết kế "6 rõ" cùng bản lĩnh hành động đến cùng của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu sẽ là chìa khóa để đưa các quyết sách Đại hội XIV đi nhanh vào cuộc sống.

Khơi thông điểm nghẽn “nói nhiều làm ít, nói hay làm dở”

Khơi thông điểm nghẽn “nói nhiều làm ít, nói hay làm dở”

VOV.VN - Ở khâu thực thi, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cho rằng việc thiết kế "6 rõ" cùng bản lĩnh hành động đến cùng của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu sẽ là chìa khóa để đưa các quyết sách Đại hội XIV đi nhanh vào cuộc sống.

"Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” tạo động lực phát triển đất nước
"Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” tạo động lực phát triển đất nước

VOV.VN - Tinh thần "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" của Đại hội XIV của Đảng đã và đang lan tỏa và trở thành động lực đối với mỗi công dân để cùng chung tay xây dựng đất nước.

"Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” tạo động lực phát triển đất nước

"Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” tạo động lực phát triển đất nước

VOV.VN - Tinh thần "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" của Đại hội XIV của Đảng đã và đang lan tỏa và trở thành động lực đối với mỗi công dân để cùng chung tay xây dựng đất nước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục