Khoa học xã hội và nhân văn đang bị “kìm hãm” vai trò

Thứ Bảy, 16:10, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách, dự báo và giải quyết các vấn đề xã hội, nhưng khoa học xã hội và nhân văn chưa phát huy hết vai trò do vướng thể chế, nguồn lực và cơ chế quản lý.

Trụ cột khoa học… bị vướng

Nhận định này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc gia về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khoa học xã hội và nhân văn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”, diễn ra ngày 28/3 tại TP.HCM.

khoa hoc xa hoi va nhan van dang bi kim ham vai tro hinh anh 1
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BTC)

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thành ủy TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Với hơn 80 tham luận cùng các ý kiến, hội thảo thống nhất rằng, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách, dự báo và giải quyết các vấn đề xã hội. Song thực tế, lĩnh vực này vẫn chưa phát huy hết vai trò do điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và phương thức quản lý.

GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh, khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với các lĩnh vực khoa học khác, là một trụ cột quan trọng trong nền khoa học quốc gia. Nếu khoa học công nghệ tạo ra giá trị vật chất, thì khoa học xã hội và nhân văn giúp giải quyết các giá trị vô hình, định hướng sự phát triển bền vững.

khoa hoc xa hoi va nhan van dang bi kim ham vai tro hinh anh 2
GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BTC)

GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai nói: “Với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn không chỉ dừng lại ở việc lý giải, dự báo các hiện tượng xã hội. Lĩnh vực này phải trực tiếp tham gia vào hoạch định chính sách, quản trị phát triển, xây dựng văn hóa và củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Công nghệ có thể phát triển rất nhanh, nhưng nếu thiếu nền tảng xã hội vững chắc thì sự phát triển đó sẽ không bền vững. Khoa học xã hội và nhân văn không chỉ đi sau lý giải thực tiễn mà phải đi trước một bước để định hình tương lai”.

Phải là “pháo đài lý luận”

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cảnh báo hàng loạt vấn đề xã hội mới đang đặt ra như: an ninh phi truyền thống, biến động trật tự chính trị – kinh tế toàn cầu, thay đổi cấu trúc thị trường lao động và sự đảo lộn các giá trị xã hội.

khoa hoc xa hoi va nhan van dang bi kim ham vai tro hinh anh 3
Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: BTC)

Ông đặc biệt lưu ý đến sự thay đổi trong cách tiếp cận thông tin của giới trẻ, khi mạng xã hội đang dần chi phối nhận thức, thậm chí có thể dẫn dắt dư luận thay cho các kênh chính thống, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với quản trị xã hội và ổn định tư tưởng.

“Có khảo sát điều tra xã hội học hỏi các em học sinh, sinh viên, thanh niên rằng có đọc báo của Đảng và Nhà nước không. Các em bảo hầu như không đọc và chủ yếu tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Chỉ sử dụng báo chính thống để kiểm chứng độ tin cậy của báo mạng. Như vậy nguồn thông tin được các thanh thiếu niên tiếp nhân bây giờ rất khác. Đời sống tinh thần, văn hoá, xã hội bây giờ cũng có sự đảo lộn, khi thang giá trị thay đổi rất lớn. Nhất là quản trị quốc gia gắn với những vấn đề mạng xã hội, thậm chí đôi khi dư luận xã hội bị dẫn dắt bởi mạng xã hội, chứ không phải bởi các thông tin chính thức của chúng ta. Bản sắc văn hóa dân tộc cũng đã bị thay đổi, thậm chí bị xuyên tạc và can thiệp từ phía ngoài. Đấy là những điều cực kỳ nguy hiểm”, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn c ho hay.

khoa hoc xa hoi va nhan van dang bi kim ham vai tro hinh anh 4
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: BTC)

Kết luận hội thảo, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định khoa học xã hội và nhân văn cần trở thành “pháo đài lý luận”, lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đồng thời là động lực nội sinh cho phát triển bền vững và xây dựng sức mạnh mềm quốc gia.

Các kiến nghị từ hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan Trung ương nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, qua đó nâng cao vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn mới.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: hội thảo quốc gia khoa học xã hội nhân văn vai trò nghị quyết Đại hội Đại hội XIV
Phó Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
VOV.VN - Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 149 đại biểu đại diện cho 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội. 

Hội thảo khoa học “Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”
VOV.VN - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh, tình hình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ngành báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP.HCM) lấy 28,8 điểm
VOV.VN - Điểm chuẩn ngành báo chí của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) là 28,8 điểm, tiếp tục là ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất.

Hội thảo Quốc gia về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và giá trị trường tồn
VOV.VN - Chiều 14/8 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học Quốc gia “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn” được tổ chức, là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử oanh liệt, tri ân thế hệ đi trước và khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám.

