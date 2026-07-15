Khoảng 45 triệu lít nhớt thải của TP.HCM đi đâu?

Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, với cơ chế hoạt động của các loại phương tiện giao thông và máy móc thì động cơ chỉ đốt hơn 10% lượng nhớt này, nên số nhớt thải còn lại là rất lớn.

ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (Ảnh: Lệ Hằng)

Hiện nay, lượng nhớt thải đang được xử lý theo cách đổ ra sông, cống rảnh hoặc được thu mua lại để tái chế một cách tự phát. Điều này gây tác hại môi trường, vì lan tỏa trong nước sinh hoạt, hại sức khỏe người dân và không an toàn cho phương tiện giao thông. Trong khi, nhớt thải này có thể tái chế lại làm một phần nhớt nguyên sinh, nhớt làm dầu đốt và các sản phẩm công nghiệp khác.

Mỗi ngày lượng nhớt thải của TP.HCM rất lớn (Ảnh: Trúc Mai)

Để không gây ô nhiễm môi trường và tránh lãng phí, Nhà nước cũng có chính sách khuyến khích tái chế nhớt 1 lít nhớt được hỗ trợ 8.000 đồng.

Theo ông Trần Việt Anh, mỗi ngày TP.HCM sử dụng từ 73 ngàn đến 120 ngàn lít nhớt. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhà đầu tư cho tái chế nhớt thải, vì TP chưa có khu quy hoạch cho việc này: “TP.HCM vẫn chưa có quy hoạch 1 khu vực cho khu công nghiệp tái chế. Thông qua Quốc hội, Chính phủ chúng tôi kiến nghị cần có 1 khu quy hoạch lớn cho Thành phố về tái chế. Quy hoạch này sẽ tập trung kêu gọi các nhà đầu tư tái chế vật liệu xây dựng, rác thải, giấy, nhựa và tái chế nhớt… Hiện nay, các hoạt động tái chế của nhà đầu tư phải di chuyển đầu tư ở các tỉnh khác”.