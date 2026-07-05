Điều tra hành vi chôn lấp, đổ thải tại một nhà máy xử lý rác ở Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin về tình trạng quá tải, ô nhiễm của bãi rác Bình Tú và tình hình Nhà máy xử lý rác Thành phố Phan Thiết (cũ) của Công ty TNHH Nhật Hoàng.

Theo đó, bãi rác Bình Tú với diện tích khoảng 26 ha, hoạt động từ năm 1999 và tiếp nhận rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũ (nay là các phường Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận, Tiến Thành, Hàm Thắng và xã Tuyên Quang).

Bãi rác này là cơ sở công ích và thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để tại Quyết định số 1788 ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi rác Bình Tú đã trở thành nổi ám ảnh của người dân. Ảnh: B.H

Năm 2024, tỉnh Bình Thuận (cũ) có chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Tú, với mục tiêu xử lý lượng rác hiện có tại bãi trên diện tích trên 82.448 m2, tổng mức đầu tư trên 88,5 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Phan Thiết (trước đây) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng ngừng hoạt động từ ngày 01/7/2025 và để bảo đảm việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt không bị gián đoạn, ngày 14/01/2026, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương tạm thời tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác Bình Tú trong thời gian Nhà máy dừng hoạt động.

Theo báo cáo của UBND phường Tiến Thành, hiện trạng bãi rác Bình Tú hiện đã quá tải, diện tích bề mặt bãi rác đã lấp đầy, không còn khả năng mở rộng ổn định lâu dài; quá trình tiếp nhận, lưu chứa rác thải đã phát sinh một số vấn đề môi trường, ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận.

Liên quan tình hình Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhà máy có công suất 400 tấn/ngày; 5 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt có tổng công suất 15 tấn/giờ…

Nhà máy hoạt động từ ngày tháng 10/2023, tuy nhiên, trong quá trình vận hành, Công ty TNHH Nhật Hoàng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo giấy phép môi trường đã được cấp nên đến cuối tháng 6/2025 ngưng hoạt động để khắc phục vi phạm về môi trường. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa hoàn thành đầy đủ việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu.

Một cụm lò đốt của Nhà máy xử lý rác Phan Thiết. Ảnh: B.H

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) vào tháng 5/2025 đã phát hiện về hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật đối với chất thải rắn thông thường và đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh tin báo về tội phạm liên quan đến hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại nhà máy.

Đến nay Công ty TNHH Nhật Hoàng vẫn chưa hoàn thành đầy đủ việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo Giấy phép môi trường đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp. Vì vây, tính đến thời điểm hiện nay nhà máy chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường để hoạt động trở lại.