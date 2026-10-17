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Khoảng 7.500 con lợn ở Nghệ An phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Thứ Bảy, 19:26, 17/10/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận trên 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến khoảng 7.500 con lợn buộc phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, UBND tỉnh này đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng.

Theo thống kê, các địa phương ghi nhận số lợn chết cao do dịch tả lợn châu Phi gồm Châu Tiến, Quỳ Châu, Nga My, Tương Dương, Nghĩa Đồng và Lượng Minh. Qua đánh giá, công tác phòng, chống dịch tại một số nơi còn hạn chế; việc phát hiện, xử lý ổ dịch chưa kịp thời, tiêu hủy lợn bệnh và vệ sinh, khử trùng chưa bảo đảm yêu cầu. Công tác quản lý chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và tuyên truyền, hướng dẫn người dân cũng chưa chặt chẽ, hiệu quả.

khoang 7.500 con lon o nghe an phai tieu huy do dich ta lon chau phi hinh anh 1
Tỉnh Nghệ An ghi nhận trên 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến khoảng 7.500 con lợn buộc phải tiêu hủy. 

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh; chủ động phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm chuyển mùa, mưa lũ khiến nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia tăng. Tại các xã miền núi, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, thậm chí thả rông ở một số nơi, gây khó khăn cho công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Đáng chú ý, một số hộ vừa chịu thiệt hại do dịch đã vội tái đàn trong khi mầm bệnh vẫn có thể tồn tại trong môi trường, làm tăng nguy cơ dịch tái phát.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Nghệ An yêu cầu các xã, phường phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng địa bàn, công khai đầu mối tiếp nhận thông tin về lợn ốm, chết và tổ chức kiểm tra ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, hóa chất và địa điểm tiêu hủy; rà soát từng ổ dịch, xác định phạm vi, nguồn lây và nguy cơ phát tán để triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh hoặc thuộc diện buộc phải tiêu hủy phải được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, có sự giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn. Người dân không được vứt xác lợn ra môi trường, bán chạy hoặc đưa lợn thuộc diện tiêu hủy đi giết mổ.

Cùng với đó, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cần được tăng cường tại chuồng trại, khu vực tiêu hủy, cơ sở giết mổ, chợ và phương tiện vận chuyển. Việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch phải được kiểm soát chặt chẽ.

khoang 7.500 con lon o nghe an phai tieu huy do dich ta lon chau phi hinh anh 2
UBND xã Yên Na lập chốt kiểm dịch tạm thời ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

Đối với những địa bàn chưa có dịch hoặc đã công bố hết dịch, các địa phương phải duy trì giám sát, kiểm soát nguồn lợn nhập vào; hướng dẫn người dân tái đàn theo điều kiện an toàn dịch bệnh, sử dụng con giống rõ nguồn gốc, thực hiện cách ly và theo dõi lợn mới nhập. Các địa phương cũng tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường trong giám sát, lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch; rà soát nhu cầu vắc xin, hóa chất, vật tư phòng, chống dịch để kịp thời bổ sung khi cần thiết. Những địa bàn có dịch kéo dài, tái phát hoặc nguy cơ cao cần được kiểm tra, xác định rõ tồn tại và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao ý thức của người chăn nuôi, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát người và phương tiện ra, vào chuồng trại, quản lý chất thải, nước thải; không chủ quan tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh.

Bá Thăng/VOV.VN
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