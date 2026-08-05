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Tiêu hủy gần 1 tấn thịt lợn ở Hưng Yên nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Thứ Tư, 11:16, 05/08/2026
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VOV.VN - Gần 1 tấn động vật và sản phẩm động vật có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện, thu giữ và tiêu hủy.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Mỹ Hào phát hiện cơ sở giết mổ, sơ chế động vật của Nguyễn Trọng Khương (SN 1994, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp xác minh.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cử điều tra viên trực tiếp phối hợp với Công an phường Mỹ Hào tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và theo dõi hoạt động của cơ sở.

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Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Trọng Khương thu mua lợn từ nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau; địa điểm giao nhận thường xuyên thay đổi. Lợn sau khi được sơ chế tại các địa điểm bên ngoài mới được vận chuyển về kho lạnh tại nhà để phân loại, bảo quản.

Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, mỗi khi tổ chức pha lọc, sơ chế thịt lợn tại cơ sở, đối tượng đều chủ động tắt hệ thống camera giám sát, đồng thời che chắn kín khu vực tường bao nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên cùng Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn xây dựng kế hoạch kiểm tra. Đến 16h40 phút ngày 27/7, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cơ sở của Nguyễn Trọng Khương, phát hiện đối tượng đang sơ chế số lợn có biểu hiện ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị và nghi mang mầm bệnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 977,8 kg động vật và sản phẩm động vật, cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động giết mổ, pha lọc và sơ chế. Kết quả giám định xác định 7/9 mẫu được lấy tại hiện trường dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh sau đó đã lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình, bảo đảm các quy định về thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hành vi của Nguyễn Trọng Khương có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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