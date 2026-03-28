Khởi công xây dựng không gian tưởng niệm hơn 500 nhà báo hy sinh tại Nghệ An

Theo thiết kế, không gian tưởng niệm có quy mô 176m², được tổ chức thành nhiều lớp không gian mang tính biểu tượng và chiều sâu nhân văn. Điểm nhấn là tổ hợp sắp đặt Âm – Dương kết nối thông trần và an nước, sử dụng hình tượng ngòi bút như biểu tượng tinh thần nghề báo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). (Ảnh: Văn Lang).

Không gian “Góc Nhà báo – tra cứu” được tái hiện như một khu làm việc đặc trưng với trạm tra cứu thiết kế theo hình thức bàn in báo, cho phép tìm hiểu dòng sự kiện, nhân vật và hành trình tác nghiệp. Khu trưng bày tên và tư liệu cá nhân được thể hiện bằng hệ thống đồ họa ánh sáng hiện đại, nổi bật với “dòng chảy” danh sách các nhà báo liệt sĩ cùng công nghệ hiển thị bút tích.

Khu vực thờ cúng được bố trí trang nghiêm với các bài vị bằng thẻ tre khắc tên từng nhà báo, đặt quanh tượng Phật trong không gian tĩnh tại. Đến nay, đã có hơn 500 nhà báo hy sinh được xác lập thông tin và đưa vào hệ thống tưởng niệm; công tác tìm kiếm, bổ sung vẫn đang tiếp tục.

Không gian “Ký ức Nhà báo” lưu giữ các bài báo, tư liệu qua nhiều thời kỳ, góp phần tái hiện dòng chảy lịch sử và lan tỏa giá trị nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì Chùa Da cho biết, Chùa Da là không gian tâm linh gắn với lịch sử, văn hóa địa phương, từng in dấu trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Việc khởi công xây dựng đánh dấu bước quan trọng trong quá trình khôi phục di sản văn hóa tâm linh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của không gian tưởng niệm các nhà báo hy sinh như một điểm tri ân và giáo dục truyền thống.

Mô hình kiến trúc Không gian tâm linh Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự).

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là một công trình tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp, tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì sự thật, vì Tổ quốc và Nhân dân; đồng thời không gian này cũng sẽ là nơi để mỗi người làm báo tự soi chiếu, nhắc nhở về trách nhiệm, đạo đức và sứ mệnh nghề nghiệp.

Sau lễ động thổ, các đại biểu tham dự lễ hoa đăng tưởng niệm, thắp sáng những ngọn đèn tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà báo đã cống hiến và hy sinh vì sự thật, vì Tổ quốc và Nhân dân.