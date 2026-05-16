  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” để xây 1.000 căn nhà cho người nghèo

Thứ Bảy, 17:59, 16/05/2026
VOV.VN - Ngày 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái" tốt đẹp của dân tộc ta, ghi dấu sự quan tâm thiết thực của các cơ quan chức năng địa phương và cộng đồng đối với những mảnh đời yếu thế.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, những năm qua, với sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự chung tay của toàn xã hội, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp hàng chục ngàn gia đình thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau là những người đầu tiên ủng hộ cho chương trình xây nhà cho người nghèo.

Dù vậy, Cà Mau hiện vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo cùng rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự sẻ chia, đùm bọc từ cộng đồng. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tha thiết kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tình đồng bào, chung tay tiếp sức để người nghèo có cơ hội vươn lên, an cư lạc nghiệp.

Ngay tại buổi lễ, tinh thần nhân văn cao đẹp ấy đã nhanh chóng lan tỏa bằng những hành động cụ thể từ các cơ quan chức năng của tỉnh. Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh Cà Mau đã ủng hộ kinh phí 2,8 tỷ đồng để xây dựng 35 căn nhà; khối chính quyền cấp tỉnh đóng góp 5,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà. Bên cạnh đó, khối xã, phường ở Cà Mau cũng chung tay đóng góp 6 tỷ đồng để xây dựng 75 căn nhà tình thương.

Khối chính quyền tỉnh Cà Mau ủng hộ 5,2 tỷ đồng. Khối các xã, phường ủng hộ 6 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở các tổ chức, đông đảo đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trực tiếp quyên góp tại chỗ và chuyển tiền qua hình thức quét mã QR vào tài khoản của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau, tạo nên một làn sóng nhân ái, thắp lên hy vọng về những mái ấm kiên cố cho người yếu thế nơi Đất Mũi.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Ruộng dưa sắp thu hoạch của hộ dân nghèo ở Nghệ An bị chặt phá
VOV.VN - Sáng 10/5, một hộ dân tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bàng hoàng phát hiện nhiều quả dưa hấu trên ruộng bị chặt phá khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ thu hoạch.

Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu
VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định quy định giá nước sạch bán lẻ của Trung tâm Nước sạch nông thôn, đồng thời bãi bỏ các văn bản quy định giá tiêu thụ nước sạch trước đây do UBND các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long (cũ) ban hành.

Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Đây là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

