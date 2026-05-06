Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu

Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm thống nhất cơ chế quản lý, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho người dân nông thôn, đặc biệt là hộ nghèo trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và tình trạng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp.

Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long

Theo quyết định mới, giá bán lẻ nước sạch bình quân sau thuế được quy định là 8.244 đồng/m³. Cụ thể, mức giá áp dụng cho từng nhóm đối tượng có sự phân hóa rõ rệt theo hướng ưu tiên an sinh xã hội. Trong đó, hộ nghèo được hưởng mức giá thấp nhất chỉ 4.200 đồng/m³, giảm đáng kể so với mặt bằng chung. Hộ sử dụng nước sinh hoạt thông thường áp dụng mức 8.200 đồng/m³; các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học là 9.000 đồng/m³; còn cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch là 10.700 đồng/m³. Các mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc điều chỉnh giá lần này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, trong khi nguồn nước ngọt tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, việc được tiếp cận nguồn nước sạch với chi phí thấp hơn giúp giảm đáng kể gánh nặng chi tiêu cho các gia đình khó khăn.

Quy định mới giá nước giảm đáng kể cho các hộ nghèo

Bên cạnh ý nghĩa về kinh tế, quyết định ban hành giá nước mới còn thể hiện rõ định hướng của tỉnh trong việc đảm bảo công bằng xã hội, ưu tiên nhóm yếu thế, đồng thời khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Việc áp dụng mức giá cao hơn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng góp phần điều tiết hợp lý, tạo nguồn lực để duy trì, vận hành và nâng cấp hệ thống cấp nước nông thôn.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ thống cấp nước nông thôn theo hướng bền vững, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn đang cần được hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc sống.