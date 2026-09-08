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Khởi động dự án tăng cường an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê, Đà Nẵng

Thứ Ba, 19:56, 08/09/2026
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VOV.VN - Dự án trồng thêm cây, tăng diện tích rừng, hướng đến khôi phục chức năng sinh thái, nâng cao khả năng giữ nước, điều tiết dòng chảy và duy trì nguồn nước bằng các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Hôm nay (8/9), tại phường Hải Vân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) tổ chức lễ khởi động Dự án “Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê”.

Dự án “Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê” được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 3186 ngày 20/7/2026, thực hiện từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2030. Dự án trồng thêm cây, tăng diện tích rừng, hướng đến khôi phục chức năng sinh thái, nâng cao khả năng giữ nước, điều tiết dòng chảy và duy trì nguồn nước bằng các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

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Nghi thức ấn nút khởi động dự án “Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê”

Đây là giai đoạn 2 của chương trình hợp tác công tư được triển khai từ năm 2022 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF - Việt Nam và các đối tác địa phương triển khai chương trình bảo tồn nguồn nước tại ba lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền. Trong giai đoạn 2 (2026 - 2030), chương trình sẽ mở rộng triển khai tại lưu vực sông Cu Đê (Đà Nẵng) và lưu vực sông Ray - Đá Đen (Thành phố Hồ Chí Minh).

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 745.000 ha rừng, trong đó hơn 503.000 ha rừng tự nhiên; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%. Đây là “hạ tầng xanh” thiết yếu, có vai trò điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ sinh thái rừng đầu nguồn lưu vực sông Cu Đê giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của khu vực phía Bắc thành phố. Thành phố xác định, bảo vệ rừng đầu nguồn chính là bảo vệ nguồn nước; phục hồi hệ sinh thái rừng chính là củng cố năng lực chống chịu và nền tảng phát triển bền vững của thành phố.

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Trao bồn trữ nước tặng người dân thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân

Để dự án triển khai đúng mục tiêu, thực chất và bền vững, Lãnh đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng rừng, đất đai, nguồn nước và sinh kế tại khu vực dự án. Ưu tiên bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên và phục hồi rừng bằng các loài cây bản địa phù hợp. Quá trình thực hiện phải đồng thời nâng cao khả năng giữ nước, điều tiết dòng chảy, chống xói mòn, bảo vệ đa dạng sinh học; không chạy theo số lượng, thành tích ngắn hạn mà phải coi chất lượng rừng và chức năng hệ sinh thái là thước đo cốt lõi.

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Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

VOV.VN - Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hạ tầng, mô hình quản lý… là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Hội thảo góp ý Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 8/9.

 

Đình Thiệu-VOV miền Trung
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