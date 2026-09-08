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Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Thứ Ba, 11:52, 08/09/2026
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VOV.VN - Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hạ tầng, mô hình quản lý… là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Hội thảo góp ý Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 8/9.


Kinh tế không gian tầm thấp không chỉ là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới mà được xác định là một không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa không gian bay, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và dữ liệu, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng cơ chế, chính sách và năng lực quản lý nhà nước.

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Hội thảo góp ý Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Tại Đà Nẵng, không gian tầm thấp đang được nhìn nhận như một không gian phát triển kinh tế - xã hội mới, bên cạnh không gian đất liền, biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống. Từ đó mở ra những cơ hội mới cho phát triển địa phương, đặc biệt trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

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Đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến

Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực này với cấu trúc không gian đa dạng, gồm khu vực đô thị, ven biển, sông, biển đảo, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics; đồng thời có vùng đồi núi rộng lớn, rừng và nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đặc biệt là vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cùng các cơ chế đặc thù, thử nghiệm có kiểm soát.

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Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Để biến tiềm năng thành giá trị thực tiễn, Đà Nẵng xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp, yêu cầu về hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế quản lý và thử nghiệm. Việc phát triển không gian tầm thấp phải đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, chủ quyền vùng trời, an toàn hàng không, an toàn dữ liệu và trật tự xã hội.

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Đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo này là dịp để thành phố tiếp nhận các ý kiến khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện Đề án, từ mục tiêu, phạm vi, danh mục các bài toán thí điểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mô hình quản lý, phân vai giữa Nhà nước và doanh nghiệp đến yêu cầu về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực và lộ trình triển khai.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, các ý kiến tại Hội thảo sẽ là cơ sở để Ban soạn thảo tiếp tục sàng lọc, điều chỉnh, hoàn thiện Đề án theo hướng khả thi, có trọng tâm, bảo đảm triển khai thí điểm thành công và tiến tới triển khai chính thức.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan Trung ương, các lực lượng quốc phòng - an ninh, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng có cách tiếp cận phù hợp để khai thác hiệu quả không gian tầm thấp. Trước hết, phục vụ tốt hơn công tác quản lý và đời sống người dân, sau đó tạo ra các dịch vụ, thị trường và động lực tăng trưởng mới. Qua đó đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số của khu vực” - ông Hồ Quang Bửu cho biết.

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Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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