Khống chế thành công đám cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương

Đến 20 giờ tối nay (22/5), lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng gần 2.000 m2 của Công ty Chung An - KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Khói đen bao trùm cả khu công nghiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do nhà xưởng chứa các chất dễ cháy dùng để sản xuất keo, dung môi nên đám cháy lan rất nhanh, có khói độc, gây khó khăn nhất định cho lực lượng PCCC khi tiếp cận đám cháy. Nhờ hệ thống cấp nước chữa cháy ngay tại chỗ và mạng lưới nước phòng cháy tại khu vực hoạt động khá tốt nên đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước vào bên trong để làm mát, đề phòng lửa vẫn âm ỉ và bùng phát trở lại. Ghi nhận tại hiện trường, các vách tường xung quanh công ty bị nứt, cửa kính vỡ nát do sức nóng của ngọn lửa.

Do khu nhà xưởng nằm ngay Quốc lộ 13, lượng phương tiện và người qua lại đông, nên để đảm bảo công tác PCCC, Công an tỉnh đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân, bảo vệ dân phố tham gia điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy di chuyển.

Được biết, Công ty Chung An chuyên sản xuất băng keo, hiện có khoảng gần 700 công nhân. Lúc 13h30 trưa nay (22/5), các công nhân đang làm việc thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa hóa chất của công ty. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan nhanh ra toàn bộ khu nhà kho. Hàng trăm công nhân đang làm việc hoảng hốt bỏ chạy thoát thân. Lực lượng chữa cháy của TP. HCM, Đồng Nai đã nhanh chóng chi viện, có mặt hiện trường để hỗ trợ chữa cháy./.