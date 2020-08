Không giảm thời hạn giấy phép lái xe xuống 5 năm như đề xuất

Chiều nay (26/8), đại diện lãnh đạo Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã họp với các bộ ngành liên quan và thống nhất liên thông cơ sở dữ liệu về bằng lái xe, về sức khỏe tài xế... để làm công cụ quản lý thay vì đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe.



Đại tá Đỗ Thanh Bình - Cục phó Cục CSGT, quá trình xây dựng dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ban soạn thảo đưa ra nhiều phương án quản lý tài xế, trong đó có đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và xe tải loại 3,5 tấn từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an). Ảnh: LB.

Mục đích của đề xuất này là theo dõi tốt hơn diễn biến sức khoẻ của tài xế; nếu để thời gian 10 năm sẽ quá dài, trường hợp tài xế thay đổi về sức khỏe thì cơ quan chức năng không kịp cập nhật. Với quy định hiệu lực bằng lái trong 5 năm, giả sử tài xế nào đó ốm đau, không đủ sức khỏe lái xe, cơ quan chức năng kịp thời dừng hiệu lực của bằng lái này thay vì để kéo dài tới 10 năm.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Công an nhận thấy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được xây dựng và sự liên thông dữ liệu của các bộ ngành khác nhau, đề xuất nêu trên không còn cần thiết.

Ngoài hệ thống sơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an còn có cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, dữ liệu tai nạn. Bộ GTVT có dữ liệu quản lý phương tiện, bằng lái, Bộ Y tế có dữ liệu về sức khoẻ...

"Khi các loại cơ sở dữ liệu này liên thông, cảnh sát sẽ làm việc trên hệ thống thông tin điện tử để tra cứu và nắm được tình trạng sức khoẻ, bằng lái của tài xế thường xuyên, không cần phải sử dụng biện pháp quản lý hành chính khác", đại tá Đỗ Thanh Bình cho hay.

Đồng tình với phương án quản lý tài xế bằng cơ sở dữ liệu, được liên thông giữa các bộ ngành, TS Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, việc cấp GPLX có thời hạn là đúng và cần thiết, do nhân tố con người là rất quan trọng, nên để bảo đảm an toàn thì cần nắm được thực trạng lái xe, đặc biệt khi người lái có trải qua những mốc thay đổi lớn về thời gian và sức khỏe, địa chỉ do vậy cơ quan quản lý thường cấp GPLX có thời hạn để bảo đảm 3 điều kiện:

Thứ nhất: Người lái còn khả năng lái xe an toàn (thông qua kiểm tra sức khỏe);

Thứ 2: Cập nhật được những người lái xe còn sống (vì khi người chết đi thì bằng vô thời hạn có thể được sử dụng với mục đích xấu);

Thứ 3: Cập nhật hình ảnh và địa chỉ (phục vụ quản lý, liên lạc, quá trình thực thi pháp luật cần hình ảnh mới nhất của người lái...).

“Chúng ta có thể thấy nguyên tắc này với chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ ngân hàng...ở khắp nơi trên thế giới. Vấn đề cần bảo đảm là quy trình cấp đổi phải thật đơn giản, chi phí tiền bạc và thời gian gần như không đáng kể. Ở nhiều quốc gia người dân sẽ nhận được bằng thông báo hết hạn, và chỉ cần điền thông tin + ảnh mới vào mẫu.. là sẽ nhận được bằng mới”, TS Trần Hữu Minh nói.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, phần lớn các quốc gia trên thế giới đang áp dụng thời gian 10 năm với GPLX. Lý do là để cân bằng nhu cầu thông tin về quản lý và chi phí xã hội của người dân.

“Bởi vậy nếu đề xuất 5 năm thì cần có đánh giá tác động thật cụ thể; lượng hóa rõ lợi ích và chi phí, khi có đủ căn cứ cụ thể thì mới đưa vào luật. (nếu chỉ 50 triệu GPLX mỗi người mất 4 tiếng đổi thì với mức GDP như hiện nay, riêng hao phí thời gian đã là 5.000 tỷ)”, ông Minh phân tích.

Theo TS Trần Hữu Minh, việc gia hạn GPLX chỉ là một vấn đề. Quan trọng hơn là luật hóa các quy định để bắt buộc cập nhật thông tin về người lái và địa chỉ, chuẩn bị các nền tảng trong đó có hệ dữ liệu về địa chỉ, hệ thống tiếp nhận thông tin và tổ chức thực hiện hiệu quả.

“Khi làm được như vậy thì cơ quan quản lý có thể có thông tin mới nhất mà không chờ tới đổi bằng, có như vậy thì quản lý mới tốt, phạt nguội mới hiệu quả”, TS Trần Hữu Minh phân tích.

“Các cơ quan quản lý cần tăng cường áp dụng công nghệ và phối hợp với nhau, thay vì yêu cầu người dân phải đổi bằng lái trong thời hạn 5 năm. Thông tin về bằng lái có thể cập nhật bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ yêu cầu khai báo địa chỉ và tình trạng hiện nay của tài xế, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian, tiền bạc của người dân và giúp việc phạt nguội hiệu quả hơn", ông Minh nói.



Trước đó, trong dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông (công bố ngày 15/8), Bộ Công an đề xuất rút ngắn giấy phép lái xe hạng B (ô tô đến 9 chỗ ngồi, xe tải, máy kéo không vượt quá 3,5 tấn) từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Các loại giấy phép lái xe hạng C gồm ô tô tải, máy kéo trên 3,5 tấn; hạng D1 gồm ô tô chở người từ 10 chỗ đến 30 chỗ; hạng D ô tô trên 30 chỗ; hạng BE, CE, D1E, DE xe đầu kéo, container giữ nguyên thời hạn 5 năm như hiện nay./.