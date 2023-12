Không khí lạnh sẽ làm thay đổi hoàn toàn thời tiết ở khu vực phía Bắc

Không khí lạnh mạnh tràn về sẽ làm thay đổi hoàn toàn thời tiết ở khu vực phía Bắc. Trong hôm nay (16/12) nhiệt độ giảm mạnh từ 7 đến 10 độ C so với ngày hôm qua, từ đêm nay, Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 11 độ đến 14 độ C; vùng núi Bắc bộ là 7 độ C, còn vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo Khí hậu, Trung tâm dự báo khí hậu thủy văn Quốc gia lưu ý, đợt rét đậm, rét hại lần này có thể kéo dài nhiều ngày.

"Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ ngày 16/12 và sang đến ngày 18 và 19/12 sẽ có không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá cũng như sương muối ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng cũng như hoạt động chăm sóc và chăn thả gia súc, gia cầm của vùng núi phía Bắc. Do đó, các địa phương và người dân cần lưu ý đảm bảo sức khỏe của vật nuôi và cây trồng", ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.