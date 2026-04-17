Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá

Không khí lạnh yếu đang ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa dông diện rộng và làm nền nhiệt giảm nhẹ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 17/4, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; đêm mưa giảm dần, trời chuyển mát.

Trước đó, đêm 16 và sáng 17/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 50mm như Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85,2mm; Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77,4mm; Văn Lang (Phú Thọ) 70mm.

Dự báo chiều tối và đêm 17/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cùng thời gian, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông, các khu vực trên có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp có thể xảy ra.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.