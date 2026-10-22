Khu tập thể gần 50 năm tuổi xuống cấp ở Ninh Bình sắp thành chung cư 15 tầng

Khu tập thể 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, được xây dựng từ năm 1978 để phục vụ chỗ ở cho công nhân nhà máy dệt. Sau gần 50 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng với tường bong tróc, cầu thang bê tông sứt mẻ, cửa hư hỏng, dây điện chằng chịt và nhiều hạng mục cơi nới mất an toàn. Tình trạng này khiến người dân sống tại khu tập thể lo lắng, nhất là mỗi khi mưa bão.

Để thay thế khu nhà cũ, UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Hiện trạng hai tòa nhà 5 tầng tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 10.260 m². Trước khi xây dựng công trình mới, chủ đầu tư sẽ phá dỡ hai tòa chung cư 5 tầng và chợ Xanh hiện trạng để giải phóng mặt bằng.

Công trình chung cư mới được thiết kế gồm một tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật, chiều cao khoảng 56 m, diện tích xây dựng khoảng 2.057 m². Các không gian chức năng gồm căn hộ cho thuê, khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, văn phòng và các phòng kỹ thuật.

Dự án đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm sân đường giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước sinh hoạt, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, cấp điện và cây xanh cảnh quan. Công trình để xe máy điện hai tầng cũng được xây dựng trong khuôn viên dự án.

Tổng mức đầu tư hơn 502 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 406 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 25,2 tỷ đồng, chi phí tư vấn xây dựng hơn 17,3 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 15,4 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, các chi phí khác và dự phòng.

Chợ Xanh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phấn đấu khởi công trong quý IV/2026; đồng thời rà soát kỹ thiết kế, dự toán, lựa chọn vật liệu và giải pháp thi công phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công.

UBND phường Nam Định được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Sở Xây dựng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ xuống cấp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở, đồng thời chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất công trên địa bàn phường Nam Định.