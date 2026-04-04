  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

Thứ Bảy, 21:51, 04/04/2026
VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

 

Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, ông Hoàng Đức Minh cho biết, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành hết sức quan tâm. Với chức năng quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành một số văn bản hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và hàng năm các nội dung này đều được đưa vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học ở các cấp học và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thời gian gần đây, khi xuất hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm bẩn lọt vào các trường học, ngày 3/4/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1602, chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan. “Khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, cam kết trong hợp đồng. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm. Phải  công khai danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, đơn vị chức năng và xã hội cùng giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm”, ông Hoàng Đức Minh nêu rõ.

vu 300 tan thit heo benh bo giao duc va Dao tao yeu cau ra soat bep an truong hoc hinh anh 1
Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời câu hỏi của báo chí (Ảnh: VGP)

Song song với đó, Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; thực hiện tốt vệ sinh trong các bếp ăn, căng tin của các cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm thực phẩm và phòng chống dịch bệnh liên quan đến thực phẩm.

Ông Hoàng Đức Minh khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường phối hợp kiểm tra giữa các sở giáo dục và đào tạo với sở y tế, các đơn vị y tế và các cơ quan chức năng khác; tăng cường giám sát thông qua mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường – xã hội, đặc biệt là huy động phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng với các bộ ngành thực hiện tốt các giải pháp trong thời gian tới nhằm đảm bảo học sinh có được sức khỏe tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ học và các thầy cô yên tâm giảng dạy. Khi tất cả các bên tăng cường ý thức trách nhiệm hy vọng vấn đề thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi”, ông Hoàng Đức Minh nói.

Minh Hường/VOV1
Tin liên quan

Thịt “bẩn” vào học đường: Bắc Ninh siết quy trình hậu kiểm an toàn thực phẩm

VOV.VN - Thịt “bẩn” len lỏi vào bữa ăn học đường khiến dư luận dậy sóng. Sau vụ gần 300 tấn thịt nhiễm dịch bị triệt phá, Bắc Ninh đang siết chặt hậu kiểm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học.

Bao nhiêu trường học phường Thanh Liệt sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát?

VOV.VN - Phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, sau khi thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì sử dụng 300 tấn thịt lợn bệnh để đưa vào bếp ăn trường học, chợ dân sinh, phường lập tức rà soát 17 trường trên địa bàn về việc sử dụng thực phẩm.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm vi phạm ATTP

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương kiểm tra hoạt động giết mổ trên cả nước và tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ.

