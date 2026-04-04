Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, ông Hoàng Đức Minh cho biết, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành hết sức quan tâm. Với chức năng quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành một số văn bản hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và hàng năm các nội dung này đều được đưa vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học ở các cấp học và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thời gian gần đây, khi xuất hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm bẩn lọt vào các trường học, ngày 3/4/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1602, chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan. “Khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, cam kết trong hợp đồng. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm. Phải công khai danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, đơn vị chức năng và xã hội cùng giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm”, ông Hoàng Đức Minh nêu rõ.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời câu hỏi của báo chí (Ảnh: VGP)

Song song với đó, Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; thực hiện tốt vệ sinh trong các bếp ăn, căng tin của các cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm thực phẩm và phòng chống dịch bệnh liên quan đến thực phẩm.

Ông Hoàng Đức Minh khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường phối hợp kiểm tra giữa các sở giáo dục và đào tạo với sở y tế, các đơn vị y tế và các cơ quan chức năng khác; tăng cường giám sát thông qua mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường – xã hội, đặc biệt là huy động phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng với các bộ ngành thực hiện tốt các giải pháp trong thời gian tới nhằm đảm bảo học sinh có được sức khỏe tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ học và các thầy cô yên tâm giảng dạy. Khi tất cả các bên tăng cường ý thức trách nhiệm hy vọng vấn đề thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi”, ông Hoàng Đức Minh nói.