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Kiểm tra răng giả tại Hà Nội: Gần 45% cơ sở vi phạm, 1 vụ chuyển công an

Thứ Ba, 11:45, 04/08/2026
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VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội phát hiện 33/74 cơ sở sản xuất, kinh doanh răng giả vi phạm, xử phạt hơn 1,35 tỷ đồng và chuyển hồ sơ một cơ sở sang công an.

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức 4 đợt kiểm tra chuyên đề đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế thuộc loại B (răng giả). Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế đã tiến hành kiểm tra thực tế 74/80 cơ sở (6 cơ sở không thực hiện được việc kiểm tra do tên cơ sở tại địa chỉ thực tế không trùng với tên cơ sở trong danh sách kiểm tra, trùng lịch, đã đóng cửa, ngừng hoạt động).

Kết quả, qua 4 đợt kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 33/74 (44,6%) cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế thuộc loại B (răng giả); ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.350.000.000 đồng (một tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

Các vi phạm chủ yếu của cơ sở như chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, phân loại thiết bị y tế; không duy trì đầy đủ điều kiện hoạt động sau công bố; chưa cập nhật hồ sơ theo quy định; thiếu nhân sự kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; không bảo đảm điều kiện kho bảo quản hoặc hệ thống quản lý chất lượng chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

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Sở Y tế Hà Nội xử lý vi phạm hành chính đối với 33/74 (44,6%) cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế thuộc loại B (răng giả)

Các đoàn kiểm tra cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn 2 tháng đối với 7 cơ sở; áp dụng biện pháp khắc phục buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc tái chế thiết bị y tế liên quan đến hành vi vi phạm của 1 cơ sở.

Đặc biệt, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của 1 cơ sở đến Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ sở này chưa được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485; chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định; chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu nha khoa sử dụng tại cơ sở; không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng có dấu hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh.

Kết hợp hậu kiểm với hướng dẫn tuân thủ

Việc triển khai chuyên đề kiểm tra của ngành y tế Hà Nội đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế thuộc loại B (răng giả).

Thông qua hoạt động kiểm tra, nhiều cơ sở đã chủ động rà soát, bổ sung hồ sơ pháp lý, khắc phục các tồn tại về điều kiện hoạt động, cập nhật hồ sơ công bố, kiện toàn nhân sự kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy định (ISO 13485).

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, các đoàn kiểm tra đã kết hợp hướng dẫn, giải thích quy định pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ sở trong việc duy trì điều kiện hoạt động sau khi nộp hồ sơ tự công bố trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Đồng thời, kết quả kiểm tra đã cung cấp cơ sở thực tiễn để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng kế hoạch hậu kiểm và xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao để tiếp tục tăng cường kiểm tra trong thời gian tới.

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Sở Y tế Hà Nội khen thưởng điều dưỡng cứu người ở quán cà phê

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã quyết định tặng Giấy khen cho điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh ngoài bệnh viện. Hành động nhanh trí, đúng chuyên môn của chị đã góp phần cứu sống nam thanh niên ngừng tuần hoàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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