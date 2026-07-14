English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sở Y tế Hà Nội khen thưởng điều dưỡng cứu người ở quán cà phê

Thứ Ba, 17:12, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã quyết định tặng Giấy khen cho điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh ngoài bệnh viện. Hành động nhanh trí, đúng chuyên môn của chị đã góp phần cứu sống nam thanh niên ngừng tuần hoàn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc.

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định số 2310 về việc tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh.

Theo quyết định, cá nhân được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và hành động dũng cảm của người điều dưỡng trong tình huống cứu người khẩn cấp ngoại viện.

so y te ha noi khen thuong dieu duong cuu nguoi o quan ca phe hinh anh 1
Ngay sau khi điều dưỡng Mai Hương xử lý tình huống khẩn cấp, ngay sau đó cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường (ảnh mạng xã hội)

Như VOV.VN thông tin, trước đó, khoảng 10h sáng ngày 12/7, trong khi cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô có người ngất. Chị lập tức chạy đến hiện trường, người bệnh là nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, đang nằm trên nền nhà trong tình trạng co cứng toàn thân, co giật liên tục.

Giữa khung cảnh nhiều người xung quanh hoảng loạn, chị Mai Hương nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời đề nghị những người có mặt gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó, kíp cấp cứu 115 đến hiện trường, tiếp nhận và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hành động bình tĩnh, quyết đoán và đúng chuyên môn của chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong tình huống sinh tử mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người, dù ở trong bệnh viện hay giữa đời thường.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nữ điều dưỡng hiến đa tạng sau chết não, ít nhất 3 bệnh nhân được ghép gan thận
Nữ điều dưỡng hiến đa tạng sau chết não, ít nhất 3 bệnh nhân được ghép gan thận

VOV.VN - Ngày 12/1/2026, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa triển khai ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến để lại nhiều giá trị sâu sắc về chuyên môn và y đức đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn của ngành y.

Nữ điều dưỡng hiến đa tạng sau chết não, ít nhất 3 bệnh nhân được ghép gan thận

Nữ điều dưỡng hiến đa tạng sau chết não, ít nhất 3 bệnh nhân được ghép gan thận

VOV.VN - Ngày 12/1/2026, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa triển khai ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến để lại nhiều giá trị sâu sắc về chuyên môn và y đức đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn của ngành y.

Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng dũng cảm ngăn chặn vụ tấn công tại bệnh viện
Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng dũng cảm ngăn chặn vụ tấn công tại bệnh viện

VOV.VN - Sau vụ việc nghiêm trọng đối tượng Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể của Khoa Sơ sinh vì đã dũng cảm can ngăn, cứu người trong hoàn cảnh nguy cấp.

Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng dũng cảm ngăn chặn vụ tấn công tại bệnh viện

Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng dũng cảm ngăn chặn vụ tấn công tại bệnh viện

VOV.VN - Sau vụ việc nghiêm trọng đối tượng Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể của Khoa Sơ sinh vì đã dũng cảm can ngăn, cứu người trong hoàn cảnh nguy cấp.

Điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân
Điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân

VOV.VN - Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TPHCM thông tin, một nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung trong quá trình chăm sóc, cấp cứu người bệnh, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân

Điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân

VOV.VN - Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TPHCM thông tin, một nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung trong quá trình chăm sóc, cấp cứu người bệnh, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục