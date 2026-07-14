Sở Y tế Hà Nội khen thưởng điều dưỡng cứu người ở quán cà phê

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định số 2310 về việc tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh.

Theo quyết định, cá nhân được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và hành động dũng cảm của người điều dưỡng trong tình huống cứu người khẩn cấp ngoại viện.

Ngay sau khi điều dưỡng Mai Hương xử lý tình huống khẩn cấp, ngay sau đó cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường (ảnh mạng xã hội)

Như VOV.VN thông tin, trước đó, khoảng 10h sáng ngày 12/7, trong khi cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô có người ngất. Chị lập tức chạy đến hiện trường, người bệnh là nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, đang nằm trên nền nhà trong tình trạng co cứng toàn thân, co giật liên tục.

Giữa khung cảnh nhiều người xung quanh hoảng loạn, chị Mai Hương nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời đề nghị những người có mặt gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó, kíp cấp cứu 115 đến hiện trường, tiếp nhận và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hành động bình tĩnh, quyết đoán và đúng chuyên môn của chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong tình huống sinh tử mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người, dù ở trong bệnh viện hay giữa đời thường.